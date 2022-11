Insultata per i peli sul volto, Annette si fa crescere la barba per sensibilizzare sulla sua sindrome È la storia di Annette Lawrence, una donna inglese del Buckinghamshire affetta fin dall’adolescenza dalla sindrome dell’ovaio policistico, una malattia che può avere ripercussioni pesanti anche sull’aspetto esteriore.

A cura di Antonio Palma

Insultata dal vivo e sui social per i peli sul viso che le crescono per colpa di una malattia di cui soffre, per reazione ha deciso di farsi crescer3 la barba e a partecipare a una campagna di sensibilizzazione sulla sindrome di cui soffre. È la storia di Annette Lawrence, una donna inglese del Buckinghamshire affetta fin dall’adolescenza dalla sindrome dell'ovaio policistico.

Si tratta di uno dei più comuni disordini endocrini nelle donne in età riproduttiva. È caratterizzata da disfunzioni ovulatorie, iperandrogenismo e presenza di ovaie con aspetto policistico. Il fatto però è che può avere ripercussioni pesanti anche sull’aspetto esteriore con crescita eccessiva di peli, acne, alopecia ma anche difficoltà a perdere peso.

Anche per Annette quindi l’adolescenza è stata molto difficile perché è stata vittima di bullismo per il suo aspetto, soprattutto per il sovrappeso e una brutta acne. Poi dai vent’anni sono iniziati a spuntare anche i peli sul volto.

“All’inizio c'erano solo dei peli strani sul labbro superiore, ma a metà dei trent'anni hanno iniziato a crescerne altri sul mento e quando ho raggiunto i quarantacinque anni, il volume dei peli era aumentato al punto che ho dovuto iniziare a radermi” ha rivelato la donna a Newsweek, raccontando: “Nel corso degli anni, ho sentito molti giudizi a causa del mio aspetto. Se cammino per strada senza radermi, vedo molte persone che mi fissano e ridono di me. Ci sono abituata”.

La svolta però quando ha deciso di sbarcare sui social e in particolare su Tiktok. “Ho iniziato a pubblicare video e all'inizio di giugno di quest'anno. Durante il primo live streaming che ho fatto, il numero di troll e bulli è stato scioccante. Non ero preparata per questo; mi ha colto di sorpresa” ha raccontato Annette.

Dopo essere stata trollata così pesantemente, ad agosto ha deciso che avrebbe smesso di radersi. “Ero così stufa dei bulli online che mi dicevano che non dovevo avere la barba che ho pensato: ‘Perché devo radermi con questa sindrome’. Non è che voglio avere i peli sul viso, ma dovrei avere la possibilità di scegliere”.

“Uno dei motivi principali per cui ho deciso di farmi crescere la barba è stato per attirare l'attenzione su cos'è la sindrome dell'ovaio policistico e il modo più semplice per farlo era convincere le persone a chiedere: "Perché hai la barba?" ha spiegato la donna, consapevole di aver aiutato molte persone in questa condizione.

A ottobre infine Annette ha decido di radersi di nuovo ma in diretta, raccogliendo oltre duemila dollari per una associazione di beneficenza che aiuta le donne e le ragazze nella sua stessa condizione.