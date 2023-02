Francia, insegnante uccisa a coltellate dallo studente 16enne Una docente di spagnolo è stata uccisa da uno studente 16enne a Saint-Jean de Luz, nel sud-ovest della Francia. Ancora sconosciute le dinamiche dell’aggressione e il movente alla base dell’omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'insegnante di spagnolo di una scuola privata cattolica di Saint-Jean de Luz, nel sud-ovest della Francia, è morta dopo essere stata accoltellata al cuore da uno studente di 16 anni. A dare la notizia, la procura di Bayonne. Secondo i soccorritori, lo studente è stato fermato dalle forze dell'ordine. Per il momento non sono ancora note le dinamiche dell'omicidio e il movente dietro l'aggressione. Le uscite e gli accessi della scuola sono stati bloccati, mentre gli studenti, confinati nelle aule, sono stati evacuati.

La ministra dell'Istruzione, Pap Ndiaye, è attesa sul luogo dell'omicidio a Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi francesi, non lontano dal confine con la Spagna. Secondo quanto riportato dai media locali, il 16enne soffrirebbe di disturbi psichici e avrebbe detto di "essere posseduto" pochi istanti prima di aggredire la professoressa. Secondo Le Figaro, il ragazzo avrebbe detto di aver "sentito delle voci" durante la notte che gli chiedevano di uccidere l'insegnante di spagnolo.

Il portavoce del governo francese Oliver Veran ha espresso il suo cordoglio dal Consiglio dei ministri in corso a Parigi, sottolineando il suo sostegno alla comunità educativa. "Immagino – ha dichiaro Veran – quanto questo evento sia stato traumatico per studenti e insegnanti.

Nel mese di settembre dello scorso anno a Caen, in Normandia, si era verificato un caso analogo: uno studente di soli 15 anni aveva ucciso con una coltellata alla gola un professore di 63 anni. L'uomo era deceduto in ospedale alcuni giorni dopo l'aggressione. Lo studente era stato poi arrestato e processato per quanto fatto.