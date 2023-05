Indossano maglie con slogan antimonarchici, arrestati manifestanti durante l’incoronazione di Carlo III Il leader del movimento antimonarchico, Graham Smith, è stato arrestato prima dell’inizio dell’incoronazione di re Carlo III. Durante la cerimonia a Westminster, un nutrito corteo di persone ha esposto striscioni e magliette con la scritta “Not my King”.

A cura di Gabriella Mazzeo

Poche ore prima della cerimonia ufficiale per l'incoronazione di re Carlo III, si sono verificate proteste contro la famiglia reale e la monarchia a Trafalgar Square. Il capo del gruppo antimonarchico, Graham Smith, è stato arrestato durante la protesta in piazza. In alcuni filmati diventati virali sui social, si vedono i manifestanti con indosso le magliette "Not My King". Sei persone sono state arrestate mentre esponevano cartelli contro il re nei pressi del percorso della processione prevista per l'arrivo a Westminster della famiglia reale.

Secondo quanto riportato dalla stampa estera, Smith è stato fermato per aver portato un megafono insieme ad altri manifestati davanti alla statua di Carlo I, sovrano decapitato dai repubblicani quasi 400 anni fa. Su Twitter, la polizia londinese aveva già annunciato la politica di poca tolleranza verso ogni tentativo di "creare disordini". Per mezzogiorno, infatti, erano attesi già duemila manifestanti.

Le persone intervenute per protestare hanno commentato il tutto ai microfoni della BBC, sottolineando che la polizia non sembra "incline al diritto di protesta pacifica", aggiungendo che gli agenti non hanno voluto fornire ai sei fermati motivazioni relative all'arresto. "Alcuni dei nostri cartelloni sono stati perfino fraintesi, non ci sarebbe mai stato permesso di essere visibili qui – hanno affermato – sapevano che stavamo arrivando e avrebbero trovato un modo per fermarci".

Leggi anche Charlotte e Louis all'incoronazione di Re Carlo III

Centinaia di persone hanno continuato a protestare contro la monarchia anche durante la cerimonia di incoronazione a Westminster. Tra la folla sono presenti molti giovani. Il corteo, secondo quanto reso noto dai media presenti a Piccadilly Circus, è pacifico.

Prima dell'inizio della cerimonia, molti sono stati fermati con l'accusa di voler turbare la pace e il regolare svolgimento della cerimonia. Le misure di sicurezza sono state notevolmente rafforzate in vista di possibili disordini e proteste durante la parata da Buckingham Palace a Westminster.