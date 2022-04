Incrociatore Moskva, come hanno fatto gli ucraini ad affondare la nave bandiera della Russia Era la nave che fu mandata “al diavolo” dai soldati ucraini sull’Isola dei Serpenti. Mosca parla di un incendio a bordo. L’Ucraina di un attacco con missili Neptune. In ogni caso, è un duro colpo per Putin…

A cura di Biagio Chiariello

L'incrociatore Moskva è affondato durante una tempesta. La conferma arriva dal ministero della Difesa russo, che si è limitata a riferire come la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero si sia ribaltata mentre veniva rimorchiata in porto dopo un'esplosione "inspiegabile" delle munizioni a bordo. L'Ucraina afferma di aver colpito la nave con i suoi missili Neptune. Secondo il Pentagono, che pure ha parlato di "un'esplosione" ma non della sua causa, era diretta al porto di Sebastopoli, in Crimea, per un tentativo di ripararla.

La nave mandata "a fanc***" dai soldati ucraini

Per tutta la giornata era continuata la battaglia di propaganda tra Mosca e Kiev sulla sorte della nave da guerra che all'inizio del conflitto ha guadagnato sua malgrado notorietà dopo aver invitato le truppe di confine ucraine che difendevano l"Isola dei serpenti' nel Mar Nero ad arrendersi: ma agli invasori era stato trasmesso un messaggio via radio di rifiuto memorabile, che si traduce vagamente come un "vai a farti fot***".

L'incrociatore Moskva

La nave da 12.500 tonnellate rappresentava un pezzo importante della credibilità delle forze armate di Vladimir Putin. Secondo Forbes il suo costo era di 750 milioni di dollari. Si trovava a circa 25 km al largo di Odessa con oltre 500 marinai a bordo ed era equipaggiata con 16 missili antinave “Vulkan”.

La versione dei russi

La nave "era seriamente danneggiata" per l'esplosione delle munizioni che trasportava, in seguito a un incendio sviluppatosi a bordo, hanno spiegato i russi ricordando che "l'equipaggio è stato evacuato". In una dichiarazione rilasciata successivamente dalla Difesa russa, si legge che la Moskva è affondata mentre veniva rimorchiata "nel mare agitato a causa del danno allo scafo, avvenuto durante l'incendio seguito all'esplosione delle munizioni" trasportate a bordo.

La versione di Kiev

Secondo il Comando operativo meridionale ucraino, l’incrociatore Moskva è stato colpito da due missili “Sea Neptune”, che hanno una gittata di circa 300 km. A ribadirlo è stato anche il governatore della zona di Odessa, Maksym Marchenko. Pure l'agenzia Ucraina Unian ha specificato che i razzi avrebbero provocato danni importanti.

Come ha fatto Kiev ad affondare la nave bandiera di Putin

Oleg Zhdanov, ex alto ufficiale prima dell’esercito sovietico e poi di quello ucraino, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera sostiene la tesi del bombardamento. "Sappiamo che i due missili sono stati sparati da una base vicino a Odessa, hanno fatto esplodere la Santa Barbara e la nave è sbandata, pare stia affondando, comunque non sarà più utilizzabile. Il mare era agitato al momento, c’erano unità turche che incrociavano non troppo lontano e pare abbiano salvato una cinquantina di marinai, gli altri potrebbero essere morti.