Incendio in un palazzo a Parigi, fiamme dal tetto e colonna di fumo nel centro della città Fiamme nel centro di Parigi. Un incendio è divampato sul tetto di un edificio nel secondo arrondissement della capitale francese, nel cuore della città. Vigili del fuoco sul posto, sui social i video del rogo.

A cura di Susanna Picone

Un grosso incendio è scoppiato oggi, sabato 20 luglio, sul tetto di un edificio situato nel secondo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese. A darne notizia e mostrare le prime immagini di quanto stava accadendo fra rue du Sentier e rue des Jeûneurs è Le Figaro, che su X ha pubblicato anche un video del rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme: al momento non si sa come è divampato il rogo né se ci sono persone coinvolte. A quanto emerso, le fiamme si sono propagate sul tetto dell'edificio a partire dalle 13.45 di oggi.

I vigili del fuoco hanno issato due scale sulla facciata del palazzo e sono riusciti a raggiungere i balconi, da dove stanno utilizzando una manichetta antincendio. C’è anche un drone che sta sorvolando l’edificio. Le fiamme fuoriescono dal tetto dell'edificio e la colonna di fumo è visibile fino all'ingresso della strada su Boulevard Poissonnière. Sul posto si trova anche il servizio di ambulanze.

Solo pochi giorni fa un altro incendio aveva sconvolto la Francia: a Nizza sono rimaste uccise sette persone, tra cui tre bambini di 5, 7 e 10 anni e un adolescente. Un incendio doloso che ha portato ieri a un fermo: ne ha dato notizia il procuratore Damien Martinelli, che però si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull'identità della persona fermata, evocando “la necessità che la segretezza dell'inchiesta, garanzia di efficacia, in particolare, in questa fase delle indagini, venga rispettata". Secondo quanto riferito da BFMTV, tuttavia, la persona fermata non sarebbe uno dei tre sospetti incappucciati filmati sul luogo della tragedia dalle telecamere della videosorveglianza.