Maxi incendio a Marsiglia, le fiamme spinte dal vento arrivano in città: chiuso l'aeroporto, treni sospesi Un vasto incendio partito da Pennes-Mirabeau minaccia Marsiglia. Il 16° arrondissement è stato confinato, le fiamme hanno raggiunto le prime case. Condizioni meteo critiche con vento forte e siccità ostacolano i soccorsi. Aeroporto chiuso, treni sospesi verso nord e ovest.

A cura di Davide Falcioni

Un violento incendio divampato oggi nel comune di Pennes-Mirabeau, a nord di Marsiglia, sta mettendo a dura prova i servizi di emergenza e la popolazione locale. In poche ore, le fiamme spinte da un vento incessante si sono propagate fino ai quartieri settentrionali della città, la seconda della Francia per numero di abitanti, costringendo le autorità a prendere misure drastiche.

Il 16° arrondissement, situato nella zona nord-occidentale di Marsiglia, è stato posto in confinamento per motivi di sicurezza. La prefettura ha invitato i residenti a restare in casa, chiudere porte e finestre e sigillare gli interstizi con panni umidi per evitare l’ingresso del fumo. Scene simili si sono verificate anche a Pennes-Mirabeau, dove il rogo è scoppiato intorno a mezzogiorno, costringendo all’evacuazione parziale della zona.

Stando a quanto riferisce Le Monde alcune abitazioni sono state colpite dalle fiamme nel quartiere di Pelouque, dove i residenti sono stati evacuati. Mentre un denso fumo incombe su gran parte della città, diverse centinaia di bambini sono stati condotti al riparo nei centri ricreativi e i genitori che lo desiderano sono stati invitati ad andare a recuperarli. Il Comune intanto sta iniziando a requisire alcune palestre, che potrebbero rendersi utili qualora il numero di sfollati dovesse crescere.

Le autorità: "Condizioni meteo estremamente sfavorevoli"

Le autorità locali parlano di condizioni meteorologiche "estremamente sfavorevoli" al contenimento delle fiamme: la combinazione di siccità, bassissimo tasso di umidità e forti venti sta rendendo la situazione particolarmente critica. Secondo i vigili del fuoco di Marsiglia, il vento non dovrebbe attenuarsi prima delle 23, e continuerà a soffiare per tutta la notte, ostacolando gli sforzi di contenimento. A confermare il livello di allerta è stato anche il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, che ha lanciato un appello ai cittadini: "Chiedo a tutti i marsigliesi di essere estremamente prudenti e di limitare al massimo gli spostamenti, specialmente nelle aree nord della città, per permettere ai soccorsi di operare con maggiore efficacia".

Chiuso l'aeroporto di Marsiglia, sospesa la circolazione ferroviaria verso nord e ovest

Nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône è stato attivato il livello massimo di allerta per rischio incendi. L’aeroporto di Marsiglia-Provenza, situato a Marignane, è stato chiuso poco dopo mezzogiorno a causa della vicinanza del fronte di fuoco. Anche la circolazione ferroviaria da e per Marsiglia è stata sospesa nelle direttrici nord e ovest.

Le prossime ore saranno decisive. I pompieri, supportati da rinforzi regionali e mezzi aerei, sono impegnati in un’operazione complessa e rischiosa. L’intera area resta in stato di emergenza, con la speranza che le condizioni climatiche migliorino per permettere il contenimento dell’incendio.