Incendio a Nizza, in fiamme un palazzo, 7 morti tra cui 3 bambini: "Rogo doloso" Dramma in Francia, dove un incendio scoppiato intorno alle 2.30 al settimo piano di un edificio a Moulins, un quartiere popolare di Nizza, ha ucciso almeno sette persone tra cui tre bambini. Ci sono anche dei feriti. La pista dolosa è quella "privilegiata" per gli inquirenti.

A cura di Susanna Picone

Sette persone sono morte la notte scorsa in un incendio scoppiato intorno alle 2,30 in un palazzo a Nizza, nel sud della Francia, in un edificio a Moulins, un quartiere popolare della città. Tra le vittime ci sono anche tre bambini piccoli. A dar notizia di quella che il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha definito una "terribile tragedia" i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Nonostante il massiccio intervento dei soccorsi, "purtroppo sette persone sono morte durante l'incendio", è quanto hanno comunicato i servizi di emergenza. L'emittente Bfmtv spiega che i bambini morti nell’incendio di questa notte avevano 5, 7 e 10 anni. Le altre vittime sono un adolescente, due donne e un uomo. Una persona sarebbe morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

Le indagini per individuare le cause dell’incendio sono in corso, ma il pubblico ministero di Nizza ha già affermato di prediligere la pista criminale ipotizzando un incendio doloso. Il procuratore Damien Martinelli, citato dai quotidiani francesi, ha confermato di aver aperto un'inchiesta in merito.

Ci sono anche dei feriti: uno sarebbe in condizioni definite molto gravi, due in condizioni critiche. Complessivamente, scrive Le Figaro, i vigili del fuoco intervenuti nella notte ha salvato 35 persone dall’edificio in fiamme. Il comune di Nizza ha aperto un'unità di crisi presso la sala Nikaia, vicino al luogo dell'incendio, per accogliere le famiglie sfollate. "Saranno collocate in altri alloggi", è quanto ha assicurato il vicesindaco Anne Ramos su Bfmtv.

Si stanno recando sul luogo della tragedia il primo ministro francese Gabriel Attal con il ministro dell'Interno Gerald Darmanin: lo ha fatto sapere l'entourage del primo ministro. "Questa notte, a Nizza, un incendio ha causato sette morti, tra cui 3 bambini. L'azione rapida dei vigili del fuoco ha senza dubbio permesso di scongiurare numerose vittime supplementari. I servizi di polizia chiariranno le circostanze di questo dramma spaventoso", ha scritto il ministro Gérald Darmanin. Secondo quanto dichiarato dal procuratore "6 persone sono morte nell'appartamento" in fiamme e una settima è deceduta dopo essersi buttata dalla finestra. La famiglia residente nell'appartamento colpito dall'incendio, probabilmente doloso, era originaria delle Comore.