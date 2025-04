In India 53enne accusato di essersi finto cardiologo: “Ha fatto 64 interventi, morti 7 pazienti”. Arrestato

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

È stato arrestato in India un uomo di 53 anni, Narendra Vikramaditya Yadav, che si è spacciato per un cardiologo inglese realmente esistente. Ora è accusato della morte di sette pazienti da lui operati. Negli ultimi mesi Yadav lavorava in un ospedale gestito da missionari a Damoh, nello stato del Madhya Pradesh.

La Polizia ritiene che abbia esercitato la professione per almeno 20 anni in diverse cliniche del paese e fa sapere che non è chiaro se Yadav possedesse o meno la laurea in medicina.

Quello che è certo è che l'uomo fingeva di essere il professor John Camm, un noto cardiologo, che opera nel Regno Unito, al St George Hospital. Secondo le incriminazioni, Yadav ha condotto negli anni 64 interventi chirurgici, tra cui 45 angioplastiche, che hanno portato alla morte di sette persone.

La polizia lo accusa di frode e falsificazione e sostiene che il 53enne, che lavora come medico da quasi due decenni, abbia falsificato la sua laurea in medicina. Yadav, riportano i quotidiani stranieri, ha negato le accuse contro di lui. L'ospedale dove il 53enne ha lavorato per alcune settimane ha negato di essere a conoscenza delle sue credenziali false.

"Nessuno sospettava fosse un falso medico. Era bravo nel suo lavoro e si comportava come un grande professore", ha detto un funzionario dell'ospedale al quotidiano The Indian Express. Il caso è venuto alla luce per la prima volta a febbraio.

Da lì era partita un'indagine da cui era emerso che il 53enne aveva lasciato il suo lavoro in ospedale all'inizio del mese ed era "scomparso" senza dare spiegazioni. L'uomo è stato arrestato lunedì 7 aprile nella città di Prayagraj, nello stato dell'Uttar Pradesh.

"Il medico ha lavorato su un totale di 64 casi, tra cui 45 casi di angioplastica, ed è accusato di aver causato la morte di sette pazienti", ha detto alla Bbc Hindi il capo della polizia distrettuale Shrut Kirti Somvanshi.

La polizia ritiene che l'uomo abbia falsificato i suoi titoli di studio, poiché i documenti non riportano dettagli essenziali, come il numero di matricola univoco assegnato a ogni studente. Inoltre, non sarebbe la prima volta che vengono sollevati dubbi sull'identità di Yadav.

La polizia fa sapere che il 53enne è stato al centro di numerose altre indagini. Nel 2019 era stato arrestato con l'accusa di aver rapito un medico britannico che aveva invitato a lavorare con lui in un ospedale della città di Hyderabad.

Nel 2014 le autorità sanitarie indiane lo avevano bandito per cinque anni per "cattiva condotta professionale", mentre nel 2013 era stato anche accusato di frode in Uttar Pradesh.