Tragedia sul lavoro a Verona, operaio muore incastrato sotto un macchinario in fiamme a Trevenzuolo L'incidente intorno alle 8 quando nel capannone dell'azienda veneta sarebbe divampato un improvviso incendio da un macchinario sul quale l'uomo stava lavorando. L'operaio sarebbe rimasto incastrato sotto il macchinario che stava andando in fiamme ed è morto.

A cura di Antonio Palma

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è costato la vita a un operaio oggi a Trevenzuolo, in provincia di Verona. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di mercoledì 2 aprile durante il turno mattutino alla Anodall Extrusion, un’azienda metalmeccanica specializzata in lavorazione di alluminio con stabilimento in via del Lavoro. Secondo le prime notizie, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 quando nel capannone dell’azienda veneta sarebbe divampato un improvviso incendio da un macchinario sul quale l’uomo stava lavorando.

L’operaio sarebbe rimasto incastrato sotto il macchinario che stava andando in fiamme ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Inutili per lui i soccorsi medici da parte degli operatori del suem 118 accorsi sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e agli altri soccorsi dopo la chiamata di emergenza dei colleghi. L'incendio è stato domato in poco tempo e la zona messa in sicurezza ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. A loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale sul lavoro e stabilire se vi si erano sufficienti misure di sicurezza.