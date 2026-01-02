In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme

Sui social sono stati pubblicati video in cui mostrano come abbia avuto inizio l’incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno: nel locale erano state aperte bottiglie di vino arrivate in sala con candele scintillanti sul tappo.

Una foto diffusa da BFM cattura il momento in cui è scoppiato l’incendio

Ci sono video pubblicati sui social che mostrano come ha avuto inizio l'incendio nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno: qui erano in corso i festeggiamenti del nuovo anno e nel locale erano state aperte bottiglie di vino arrivate in sala con candele scintillanti sul tappo. Tra musica e festa le bottiglie sono state alzati verso l'alto fino a toccare il controsoffitto che dalle foto sembrerebbe essere fatto di pannelli acustici forse in poliuretano. Si indaga per capire nel dettaglio cosa abbia preso fuoco e se il locale era disposto di tutte le misure di sicurezza.

Alcuni testimoni avrebbero riferito che una bottiglia ha toccato il soffitto perché una persona era seduta sulle spalle di un'altra. In poco tempo sono divampate le fiamme: nel video si vedono ragazzi che cercano di spegnere le fiamme, non era ancora chiara la gravità di quello che stava accadendo. Pochi minuti dopo la temperatura è aumentata drasticamente innescando un "flashover", ovvero appunto un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi provocando esplosioni.

Al momento risultano accertate 47 persone , 115 sono i feriti e alcuni sono in gravissime condizioni a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Gli italiani coinvolti tra feriti e dispersi sono 19.

Il presidente Guy Parmelin ha definito l'accaduto come una "delle peggiori tragedie" della Svizzera. Al momento la Procura svizzera ha spiegato che "non ci sono persone in stato di fermo, ma che una persona è stata chiamata per chiarire le circostanze dell'incendio". Tutto infatti sarebbe ricondotto a un tragico incidente: è stata infatti esclusa la matrice dolosa.