“Abbiamo trasportato una 25enne ustionata, era priva di sensi”: i soccorritori italiani sulla strage in Svizzera

A Fanpage.it il capo della protezione civile della Valle d’Aosta Valerio Segor ha raccontato il loro intervento di soccorso nella strage di Capodanno in Svizzera: “Abbiamo trasferito in elicottero una ragazza di 25 anni: aveva gravissime ustioni ed è sempre stata priva di sensi”.

"Abbiamo soccorso sul posto un paziente gravissimo. Abbiamo trasferito in elicottero una ragazza di 25 anni: aveva gravissime ustioni ed è sempre stata priva di sensi". A Fanapge.it racconta le ore drammatiche della tragedia a Crans-Montana in Svizzera il capo della protezione civile della Valle d'Aosta Valerio Segor. Sono stati attivati dai soccorsi svizzeri: dalla regione italiana è partito un elicottero, che poteva viaggiare anche di notte, ed è stato utile per il trasporto di una ragazza gravissima. Al momento i morti nell'incendio del bar “Le Constellation” sono 47, 100 i feriti di cui anche gravi. Gli italiani dispersi sono 16, una quindicina i feriti: lo dice il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, intervenendo telefonicamente su RaiNews24. Ma è come è stato coordinato il soccorso italiano nei minuti successivi la tragedia?

Perché siete stati attivati anche voi dalla Valle d'Aosta?

Ci hanno attivato perché c'era necessità di spostare i feriti più gravi verso i centri specializzati per le gravi ustioni. Andava fatto il primo possibile, anche perché non ci sono tanti elicotteri sul territorio svizzero che possono viaggiare di notte. Erano 5. Per questo hanno chiesto il nostro supporto, anche perché siamo abbastanza vicini. Per volare di notte servono adeguati strumenti che non tutti gli elicotteri hanno.

Ci hanno attivato verso le 6 attraverso il loro centro di soccorso, abbiamo dato subito disponibilità. In questo periodo abbiamo due elicotteri utili. Abbiamo svolto il servizio di trasporto dei pazienti più critici verso gli ospedali. Poi durante la giornata si sono attivati altri elicotteri e noi siamo rientrati in Italia. Alla fine gli elicotteri attivi sono stati 10: svizzeri, francesi e il nostro.

Quanti pazienti avete soccorso?

Gli elicotteri trasportavano solo le persone più gravi. Noi dovevamo trasferire in ospedale due persone: alla fine però c'è stato il trasporto solo di una ragazza di 25 anni. Le condizioni dell'altro paziente si erano aggravate sul posto, quindi in questo caso non c'è stato il via libera per il trasporto.

Chi era la ragazza che avete soccorso in elicottero?

Ha 25 anni, con un nome francese. Non sappiamo bene la sua nazionalità, ma di certo non era italiana. Aveva gravissime ustioni sul corpo ed è sempre stata priva di sensi per tutto il viaggio in ospedale. Tutta la massima emergenza era ben organizzata sul posto.