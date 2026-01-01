Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno: “Anche 15 italiani dispersi, altri sono feriti”

Un petardo sparato sul controsoffitto del locale sarebbe la causa dell’incendio nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno: al momento risultano 47 morti e 100 persone ferite. Ci sono anche 15 dispersi italiani.

L'incendio, in cui almeno 47 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite, ha origine da un'esplosione causata da un petardo sparato sul controsoffitto del locale. Sarebbe questa la prima ipotesi della tragedia a Crans-Montana in Svizzera durante i festeggiamenti di Capodanno. Lo ha reso noto l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in una dichiarazione a RaiNews24. L'Italia si è subito attivata: l'ambasciatore ha anche spiegato che una "task-force italiana" è pronta a rispondere all'emergenza.

Il timore è che tra i 47 morti ci possano esser anche italiani: alcuni connazionali, precisa sempre l'ambasciatore, non hanno notizie dei loro familiari. Al momento risultano 15 gli italiani dispersi. "Ci sono '12-15 italiani trovati in ospedale e altrettanti sono i dispersi", lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che poi precisa: "Tre ustionati gravi saranno trasferiti in Italia, all'ospedale Niguarda. Stanno decollando elicotteri dalla Lombardia per andare a prenderli, perché purtroppo ci sono così tanti feriti che anche gli ospedali svizzeri faticano" e perché "servono reparti specializzati per curare gli ustionati". Infine: "Abbiamo organizzato questi voli, non sappiamo se i feriti che arriveranno sono italiani o meno, stiamo aiutando per solidarietà nei confronti di questa tragedia".

Da quanto risulta il locale coinvolto è molto famoso a Crans-Montana e frequentato da tanti giovani, come è normale la notte di Capodanno. Certo è che al momento non è possibile identificare ancora le vittime per le importanti ustioni che hanno riportato su tutto il corpo.

Il devastante incendio è scoppiato intorno all’1.30 di Capodanno: a fuoco è andato il bar “Le Constellation” a Crans-Montana, una delle località turistiche più rinomate del Canton Vallese. I soccorritori raccontando di avere un gran numero di giovani pazienti: lo ha dichiarato Philipp Simmen, responsabile operativo elicotteri della Rega, la guardia aerea Svizzera di soccorso, alla televisione Svizzera Srf. Ieri sera per il trasporto dei feriti – che sono circa un centinaio – è stato necessario l'utilizzo di 8 elicotteri. La capacità ospedaliera del Vallese risulta al limite: diversi pazienti sono stati trasferiti in strutture fuori Cantone, in particolare negli ospedali universitari. Le autorità sanitarie hanno lanciato un appello alla popolazione: evitare attività a rischiose, da evitare il blocco del sistema sanitario.

Intanto dopo lo spegnimento dell'incendio si sta procedendo con gli accertamenti del caso. La causa più probabile sarebbe appunto quella di un petardo fatto scoppiare all'interno del locale. Le fiamme si sono subito sviluppate sul controsoffitto del locale, come e perché con tale rapidità è ancora tutto da capire. Subito però è stata esclusa l'ipotesi di un attentato.