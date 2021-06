Decine di persone sono morte in Canada a causa di un'ondata di caldo senza precedenti che ha infranto ogni record: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver. "Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici", ha twittato Environment and Climate Change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento delle politiche e dei programmi ambientali. La Polizia Federale e quella locale della città di Vancouver hanno annunciato che almeno 233 persone sono morte improvvisamente a partire da venerdì scorso.

49,5 gradi e decine di anziani morti

Prima di questa settimana, le temperature nel Paese del Nord Americano non avevano mai superato i 45 gradi. L'ondata di caldo in Canada è dovuta a una cupola di alta pressione che si libra sopra gli Stati Uniti nordoccidentali e il Canada. Gli esperti affermano che il cambiamento climatico dovrebbe aumentare la frequenza di eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore. Tuttavia, collegare ogni singolo evento al riscaldamento globale è complicato e merita una riflessione più approfondita. Mike Kalanj della Burnaby Royal Canadian Mounted Police ha fatto sapere che il distaccamento ha risposto a 25 chiamate per morte improvvisa in un periodo di 24 ore a partire da lunedì. I decessi sono ancora sotto inchiesta e molti dei deceduti erano anziani. "Vancouver non ha mai sperimentato un caldo come questo, e purtroppo decine di persone stanno morendo", ha detto il sergente di polizia Steve Addison. "I nostri agenti sono al limite, ma stiamo ancora facendo tutto il possibile per proteggere le persone", ha detto, prima di aggiungere che le chiamate quotidiane di morte improvvisa in città sono più che triplicate dalla scorsa settimana.

Record di caldo in Canada

Environment Canada ha riferito che lo scorso lunedì il sistema meteorologico ha infranto 103 record di caldo in amministrazioni della British Columbia, Alberta, Yukon e Territori del Nord-Ovest. Questi record includono una temperatura di 47,9 gradi Celsius, a Lytton, nella Columbia Britannica, che ha battuto il precedente record di 46,6 gradi Celsius, stabilito nella stessa cittadina il giorno prima. Un primato subito superato ieri coi 49,5 gradi nella stessa cittadina nei pressi di Vancouver.