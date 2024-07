video suggerito

Il nonno sviene in auto, bimbo di 10 anni prende il volante dell'auto e salva la vita di entrambi È una bella storia quella che arriva da Dalton, Georgia, negli USA. Il 15 luglio Hugh e suo nipote Drake stavano tornando a casa col pickup, quando il 68enne si è sentito male in autostrada mentre era al telefono con un collega…

A cura di Biagio Chiariello

Drake e suo nonno

Il nonno è svenuto mentre guidava a quasi 100 km/h su un'autostrada dello stato USA della Georgia. Drake, 10 anni, è stato rapidissimo: ha afferrato il volante e ha salvato la vita di entrambi.

Il bambino era seduto sul sedile del passeggero del pick-up del parente 68enne. Stavano trainando una barca appena ritirata da un'officina lungo l'Interstate 95 a Dalton il 15 luglio, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Gordon. Il nonno, Hugh, era al telefono con un collega quando ha improvvisamente smesso di parlare e si è accasciato, ha riferito il Washington Post.

"Non sapevo cosa stesse succedendo ed ero spaventato", ha detto Drake al giornale. Il collega del nonno, che è rimasto in linea, ha detto al ragazzino di chiamare sua madre, Jessica, che ha quindi ordinato al figlio di "saltare" sul nonno e guidare l'auto oltre la corsia di emergenza. Poi la chiamata si è interrotta.

"Ho pensato che quella fosse probabilmente l'ultima volta che avrei sentito la sua voce", ha detto la donna al WaPo a proposito del figlio. "Era semplicemente la sensazione più disperata e fuori controllo che potessi immaginare".

Hugh soffre di diabete e fa affidamento ad un dispositivo di monitoraggio del glucosio per controllare la glicemia. Che tuttavia aveva smesso di funzionare il giorno prima dell'incidente. Quando il nonno ha chiamato la sua farmacia per farlo sostituire, gli è stato detto che c'era un problema con la sua assicurazione, ha riferito il quotidiano della Capitale USA. Non riuscendo a tenere traccia del fatto che i suoi livelli di glicemia erano pericolosamente bassi, è finito in coma diabetico.

Fortunatamente al suo fianco c'era Drake. Il bambino ha esperienza nella guida di quad e golf cart nella sua fattoria a Calhoun, nello Stato USA Georgia, ha detto sua madre: "Forse è questo che può avergli dato la sicurezza di entrare in azione in autostrada".

"Ero nel mezzo dell'autostrada e non avevo idea di dove fossi, quindi ho guidato per circa un miglio finché non ho capito dove mi trovassi", ha detto Drake al WaPo. Ha detto che il suo unico pensiero era quello di far salire il nonno su un'ambulanza per salvargli la vita. "Ero davvero spaventato, non volevo che morisse" ha aggiunto.

Drake celebrato a Dalton, Georgia

I primi soccorritori sono arrivati ​​rapidamente sulla scena insieme a Jessica. I paramedici lo hanno adoperato una flebo e il 68enne ha iniziato a sentirsi meglio dopo circa 20 minuti. "Si è ripreso velocemente e lo abbiamo accompagnato a casa" ha detto la donna.

Lo sceriffo Mitch Ralston dell'ufficio dello sceriffo della contea di Gordon ha detto: "Le azioni di quel ragazzino sono state semplicemente straordinarie". Il bambino è stato celebrato all'ufficio dello sceriffo in una cerimonia lo scorso 17 luglio, che, secondo il WaPo, coincideva con l'undicesimo compleanno di Drake. Ha ricevuto un Citizen Service Award, un cappellino e una maglietta degli Atlanta Braves e quattro biglietti per una partita della squadra professionistica di baseball americano.

"Volevamo fare qualcosa per lui perché non solo ha salvato la sua vita e quella di suo nonno, ma anche quella di alcuni automobilisti", ha aggiunto Ralston. "Questo ragazzo è un eroe, senza dubbio".