Il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, sequestrata l’auto del testimone: “L’ho accompagnato in macchina”

È stata sequestrata l’auto del testimone che ha detto di aver aiutato il piccolo Allen Bernard Ganao (e non Alain come precedentemente detto) ad attraversare la strada a piedi. L’uomo, sentito in caserma dopo la scomparsa del bimbo a Ventimiglia, ha cambiato versione e ha affermato di aver fatto salire il minore in auto.

È stata sequestrata l'auto dell'uomo che ha detto di aver visto il bimbo di 5 anni scomparso da un camping di Latte, a Ventimiglia, intorno alle 19.30, prima che venisse lanciato l'allarme. Il testimone, la cui casa è stata perquisita e che è stato successivamente portato in Caserma, aveva raccontato di aver aiutato il piccolo Allen Bernard Ganao (e non Alain, come precedentemente detto dagli investigatori) ad attraversare la strada per accompagnarlo a un bivio situato poco lontano dalla sua abitazione.

I cani molecolari impiegati nelle ricerche hanno portato le forze dell'ordine a casa dell'uomo ascoltato in caserma e non hanno considerato neppure per un attimo il sentiero da lui indicato. Nella sua versione dei fatti sono emerse alcune incongruenze: il testimone, di cui al momento si conoscono solo le iniziali, P.D, ha detto solo in un secondo momento di essersi confuso e di aver portato il bambino in auto.

La Fiat Uno di sua proprietà è stata quindi sequestrata per accertamenti. L'auto adesso sarà fatta esaminare dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche.

Il bimbo è stato ripreso per l'ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza della zona che lo hanno inquadrato mentre si allontanava da solo per la strada dal camping in località Latte a Ventimiglia.

"Il prefetto della Provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha convocato alle ore 21.30 di oggi, una riunione di coordinamento con i vertici delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei vigili del fuoco e i volontari impegnati nella ricerca del piccolo Allen Ganao". Lo ha riferito in uns nota la Prefettura di Imperia. Le attività di ricerca e di indagine continuano anche nella notte. Nella giornata di oggi sono stati impiegati due droni termici, cani molecolari, elicotteri dei vigili del fuoco e carabinieri. La Capitaneria di Porto di Imperia sta battendo la zona costiera di Ventimiglia.