Il caricabatterie appena acquistato esplode, la casa va a fuoco: famiglia fugge terrorizzata The Sun ha pubblicato il video nel quale si vede la 31enne Chelsea Fiekert mettere in salvo la propria famiglia a seguito dell’incendio divampato nella sua abitazione di Eastbourne, East Sussex. A causarlo è stato un caricabatterie appena acquistato su Amazon per circa 20 euro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Non hanno più una casa dove vivere dopo che il caricabatterie per hoverboard, appena acquistato su Amazon, è andato a fuoco. Come riporta The Sun, Chelsea Fiekert ha spiegato di aver ricevuto il kit (di produzione cinese) alle 12:00 dello scorso 28 agosto e lo ha utilizzato solo per mezz'ora prima che divampasse l'incendio che ha distrutto la sua abitazione a Eastbourne, East Sussex, alle 21:40 dello stesso giorno.

Nel video diffuso dal tabloid britannico si vede la donna che prova a salvare i propri figli e i suoi cani prima dell'arrivo dei pompieri.

Gli investigatori hanno già stabilito che l'incendio è stato causato dalla batteria al litio Tyzygmy Li-ion Charger venduta su Amazon a £ 20,99. Il gigante dell'e-commerce ha già ritirato il prodotto dalla vendita.

The Sun ha citato un rapporto governativo, pubblicato a maggio dell'anno scorso, che avvertiva come lo stesso identico accessorio per segway ed e-scooter "presenta un alto rischio di incendio e scosse elettriche". Nell'allerta viene stabilito che l'unica azione correttiva è quella di "distruggere" i prodotti in questione a causa della "scarsa qualità costruttiva" del trasformatore e poiché il suo fusibile è "considerato contraffatto".

Chelsea ha criticato duramente Amazon perché "irresponsabile" come il "Far West" e ha lanciato un duro avvertimento sui componenti elettrici pericolosi venduti sul portale. "Amazon deve essere ritenuta responsabile. Ci sono stati tanti altri incendi causati da caricabatterie difettosi". E ha esortato: "Ha il dovere di prendersi cura dei prodotti venduti tramite il suo sito web e deve assicurarsi che i componenti elettrici siano controllati correttamente".

Nel frattempo la 31enne estetista è andata a vivere coi figli di 13 e 14 anni in un alloggio temporaneo. Ha intenzione di intraprendere un'azione legale: "Questo prodotto venduto su Amazon ha distrutto la nostra casa, i nostri beni e le nostre intere vite. Saremmo potuti morire tutti".

In risposta all'indagine del Sun, il National Fire Chiefs Council (NFCC) ha esortato il governo a introdurre una legislazione che obblighi le aziende a rispettare specifici standard. Phil Clark, responsabile delle tecnologie energetiche emergenti dell'NFCC, ha affermato: "Prima che i prodotti con batterie al litio entrino nel mercato, dovrebbero essere soggetti a una certificazione di sicurezza di terze parti da parte di un ente approvato dal governo, come succede per altri prodotti ad alto rischio come i fuochi d'artificio. È essenziale per fermare l'introduzione sul mercato di prodotti difettosi e componenti di bassa qualità".

Un portavoce di Amazon è intervenuto sulla vicenda: "La sicurezza è una priorità assoluta per Amazon e vogliamo che i clienti facciano acquisti con fiducia nei nostri negozi. Il prodotto è stato rimosso. Siamo dispiaciuti di apprendere dell'incidente e siamo in contatto con la cliente".