Giovane uccide la madre a in casa e fugge con un'accetta: caccia all'uomo a Racale in Salento Per la vittima, una donna di 54 anni, inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto a Racale, in provincia di Lecce. Secondo una primissima ricostruzione, il delitto sarebbe scaturito da una lite in famiglia tra madre e figlio 23enne che poi è scappato armato di accetta.

A cura di Antonio Palma

Dramma familiare oggi pomeriggio a Racale, in provincia di Lecce, dove una donna è stata uccisa dal figlio nella sua abitazione con diversi fendenti. A uccidere la vittima, dalle prime indicazioni, sarebbe stato il figlio 23enne che poi è scappato dal luogo dell'accaduto armato di accetta ed ora è ricercato. Per la donna di 54 anni, Teresa Sommario, inutili i soccorsi del 118 giunti poco dopo sul posto quando è scattato l'allarme, nel primissimo pomeriggio di martedì 17 giugno.

Sul luogo dell’accaduto, oltre alle le ambulanze del 118, anche i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato subito le indagini per ricostruire i fatti. Secondo una primissima ricostruzione, ancora da confermare, il delitto sarebbe scaturito da un'accesa lite in famiglia tra madre e figlio nell'abitazione. A lanciare l'allarme altri familiari allertati dalle urla della 54enne. All'arrivo dei primi soccorsi, la donna era in una pozza di sangue a terra colpita da numerosi fendenti in diversi parti del corpo, no è chiaro se con un coltello o un'ascia. I soccorsi hanno provato a rianimarla ma senza esito, per lei non c’era più nulla da fare. Si cerca ora il figlio.