Accoltellato in casa dalla moglie, 61enne fugge insanguinato in strada e muore in ospedale a Cagliari La vittima è Paolo Melis che era stato raggiunto da diversi fendenti nella notte tra venerdì e sabato scorsi nell'abitazione coniugale. La moglie di 55 anni lo aveva colpito con un coltello da cucina provocandogli ferite gravissime all'addome, alla schiena, alle braccia e alle gambe.

A cura di Antonio Palma

Accoltellato dalla moglie nell’abitazione di famiglia dopo una furibonda lite, un 61enne di Maracalagonis è morto nelle scorse ore all’ospedale di Cagliari dopo due giorni di agonia. La vittima è Paolo Melis che era stato raggiunto da diversi fendenti nella notte tra venerdì e sabato scorsi nell’abitazione coniugale.

La moglie di 55 anni lo aveva colpito con un coltello da cucina provocandogli ferite gravissime all’addome, alla schiena, alle braccia e alle gambe. L’allarme era partito intorno alle 5 del mattino di sabato quando l’uomo era riuscito a scappare in strada chiedendo aiuto completamente insanguinato.

Soccorso dal personale del 118, allertato da altri residenti della zona, era stato trasportato d’urgenza in ospedale. Qui l'uomo era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico immediato per salvarli la vita, prima del ricovero nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

Il 61enne ha lottato tra la vita e la morte all’ospedale Brotzu di Cagliari per due giorni ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano: questa mattina la situazione è precipitata e l’uomo è morto. Con il suo decesso, sia aggrava ora la posizione della moglie che da tentato omicidio deve rispondere ora del retao di omicidio.

La 55enne era stata ritrovata in casa dai carabinieri intervenuti sul posto e quindi arrestata in flagranza e ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari dove era già in cura per patologie psichiatriche e dove è tutt’ora piantonata dai carabinieri in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sul fatto proseguono sia con gli accertamenti sul coltello usato dalla donna e sequestrato dai carabinieri sia sui precedenti rapporti in casa per accertare eventuali precedenti episodi di violenza all’interno delle mura domestiche.