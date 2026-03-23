Pescara, marito e moglie hanno un malore in casa, salvati dai vicini che non avevano loro notizie

Una coppia del Pescarese è stata salvata dai vicini di casa che si sono accorti che i due coniugi non si facevano vedere da un po’. Marito e moglie avevano infatti avvertito un malore in casa.

Due coniugi si sono sentiti male nella loro casa dei Colli di Pescara. Entrambi anziani, non hanno dato loro notizie per un po' ai vicini di casa che hanno prontamente lanciato l'allarme, abituati a vedere marito e moglie di 97 e 90 anni davanti all'abitazione. I due sono stati salvati dai soccorritori e l'intervento è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo.

Provvidenziale è stato per i due coniugi l'intervento dei conoscenti e dei vicini di casa, che hanno allertato la squadra Volante della Questura, i vigili del fuoco e le ambulanze.

I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione di marito e moglie aprendo una finestra del bagno e facilitando poi l'ingresso degli altri soccorritori dal portone d'ingresso. I due anziani sono stati trovati accasciati a terra, per cause che non sono state rese note.

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Si parla di un malore non meglio specificato, fortunatamente preso in tempo. I coniugi sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario e trasportati in ospedale.

Non sono stati resi noti aggiornamenti sulle loro condizioni di salute: i due coniugi ultranovantenni restano per il momento in ospedale. La loro storia sarebbe però a lieto fine: entrambi potranno presto fare ritorno a casa. La vicenda richiama quella dall'esito diverso avvenuta domenica 22 marzo in via Milite Ignoto, dove un uomo di 80 anni è stato trovato morto in casa. Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni prima della scoperta.

Per fortuna in questo caso l'intervento del vicinato e delle persone che ogni giorno vedevano marito e moglie davanti alla loro abitazione ha permesso di evitare il peggio per i due coniugi. La chiamata al 112 e l'attivazione della rete dei soccorsi ha consentito il ricovero in ospedale dei due ultranovantenni, ora fortunatamente fuori pericolo dopo l'intervento dei medici.