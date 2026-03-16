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Donna accoltellata al volto in strada: l’aggressore la colpisce e poi fugge

Una donna di 30 anni è stata accoltellata al volto mentre camminava in via Linate a Caldogno (Vicenza). Ha fornito l’identikit del suo aggressore.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Una donna in provincia di Vicenza è stata colpita da un uomo armato di coltello che poi è fuggito
Una donna in provincia di Vicenza è stata colpita da un uomo armato di coltello che poi è fuggito

Una donna di trent'anni è stata accoltellata al volto mentre camminava in strada in via Linate, a Caldogno, provincia di Vicenza. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23.30 e la dinamica esatta è ancora sconosciuta.

Secondo quanto ricostruito, la donna di origine marocchina stava camminando in strada quando è stata raggiunta da un uomo armato di coltello che l'ha colpita alla testa e poi è fuggito facendo disperdere le proprie tracce.

Nonostante le ferite, la 30enne è riuscita a chiamare i soccorsi da sola ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo.

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Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire all'identità dell'aggressore, di cui la vittima ha fornito l'identikit.

Articolo in aggiornamento

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