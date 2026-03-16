Donna accoltellata al volto in strada: l’aggressore la colpisce e poi fugge
Una donna di trent'anni è stata accoltellata al volto mentre camminava in strada in via Linate, a Caldogno, provincia di Vicenza. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23.30 e la dinamica esatta è ancora sconosciuta.
Secondo quanto ricostruito, la donna di origine marocchina stava camminando in strada quando è stata raggiunta da un uomo armato di coltello che l'ha colpita alla testa e poi è fuggito facendo disperdere le proprie tracce.
Nonostante le ferite, la 30enne è riuscita a chiamare i soccorsi da sola ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo.
Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire all'identità dell'aggressore, di cui la vittima ha fornito l'identikit.
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