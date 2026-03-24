Frana travolge un’auto in Turchia, il video ripreso dalla dashcam: il conducente estratto vivo dalla vettura

In Turchia una frana ha travolto un’auto sulla strada Mersin-Antalya. Il video ripreso da una dashcam mostra il momento in cui i detriti e il fango impattano contro la vettura. Salvo il conducente: è stato estratto vivo e ha riportato solo ferite lievi.

Un frame del video della frana ripreso dalla dashcam in Turchia.

Un'intensa fase di maltempo ha colpito il distretto di Aydıncık, nella provincia di Mersin, in Turchia, dove una dashcam ha ripreso un grave incidente avvenuto sulla strada costiera Mersin-Antalya.

A causa delle forti piogge che nelle scorse settimane hanno interessato la zona, un’improvvisa frana di terra e massi si è staccata dal versante montuoso, travolgendo un’autovettura che stava transitando sulla carreggiata.

Il video che è stato ripreso nei giorni scorsi dalla dashcam, la piccola videocamera installata all'interno del veicolo che ha registrato quanto accaduto, è impressionante. Le immagini mostrano il momento nel quale degli enormi blocchi di roccia e fango colpiscono violentemente il veicolo, seppellendolo parzialmente sotto i detriti.

A quanto si apprende leggendo i quotidiani esteri, il conducente, un uomo di 44 anni, è rimasto intrappolato ma i soccorritori sono riusciti a estrarlo vivo dopo un rapido intervento e a trasportarlo in ospedale. Nell'incidente il 44enne avrebbe miracolosamente riportato solo ferite lievi.

L’episodio, avvenuto nella zona di Yenikaş-Sarıyar, sottolinea i rischi crescenti legati al maltempo e all'instabilità del suolo lungo questa arteria che è solitamente molto trafficata.

Fortunatamente, l'intensa fase di maltempo non ha causato vittime, ma l’accaduto ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza stradale in Turschia in periodo in cui le piogge sono state particolarmente intense e in una zona dove le autorità locali sono intervenute per la messa in sicurezza dell’area.

Le frane si formano quando una massa di roccia, terra o detriti perde stabilità e scivola lungo un pendio sotto l’effetto della gravità. In caso di piogge intense o prolungate l’acqua si infiltra nel terreno, lo appesantisce e lo rende più scivoloso, specialmente in zone senza alberi che hanno un ruolo importante nella stabilità dei versanti e nella prevenzione delle frane.