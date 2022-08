Elizabeth tocca un cavo scoperto e muore fulminata a 14 anni. “Pensava fosse un ramoscello” Il dramma di Elizabeth Jacobsen, 14enne americana dello Stato del Michigan. “Era un filo non più grande di un cavo usb per ricaricare…” ha raccontato la madre.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe dovuto iniziare il suo primo anno alla Monroe High School tra pochi giorni. Ma invece di acquistare penne, quaderni e libri, la famiglia della quattordicenne Elizabeth Jacobsen dovrà organizzare il suo funerale dopo la giovanissima è stata folgorata toccando un filo elettrico scoperto.

“Mia figlia pensava che fosse un ramoscello caduto a terra ed è andata a raccoglierlo: 13.800 volt le hanno attraversato il corpo. Era un filo non più grande di un cavo usb per ricaricare", ha detto Marthajean Hunter a Fox19.

L'incidente è avvenuto lunedì 29 agosto. Sul posto sono stati chiamati la polizia e i vigili del fuoco di Monroe. I soccorritori non hanno potuto aiutarla fino a quando l'alimentazione non è stata interrotta, ma era troppo tardi.

Elizabeth voleva diventare "un agente di polizia ed era una ragazza molto generosa", tanto che "donerà alcuni dei suoi organi". Hunter ha detto che "la vita non sarà più la stessa per la sua famiglia". "Non è giusto. Era una bambina molto brillante e spensierata”.

Katie Nice e Shawn Polak erano le insegnanti delle scuole medie di Elizabeth. Avevano uno "stretto legame" con lei, era "davvero unica" nel suo genere.

"Abbiamo avuto una nuova studentessa l'anno scorso che ha avuto davvero un momento difficile emotivamente ed Elizabeth si è assicurata che diventasse anche lei parte del gruppo, è sta lei quella che l'ha davvero incoraggiato" ha detto Shawn. Per le insegnanti, la perseveranza e l'autenticità di Elizabeth vivranno nei loro ricordi come la sua eredità.

“Ho avuto la fortuna di conoscerla. Avrò sempre un posto nel mio cuore per lei", ha detto Polak.