Si tuffa nel fiume Piave con i fratelli e non riemerge: si cerca una bimba di 10 anni Ricerche in corso nella acque del Piave per una bimba di 10 anni: si sarebbe tuffata mentre era in compagnia dei fratello e non è più riemersa.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ricerche in corso nei pressi del Piave per una bimba di 10 anni che risulta scomparsa. Il Vigili del fuoco sono impegnati lungo il fiume, all'altezza di Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto stanno operando squadre di terra, specialisti fluviali e l'elicottero.

Secondo le prime informazioni si tratta di una piccola di origini macedoni che stava facendo il bagno con i fratelli in una piccola spiaggia in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi. Si sarebbe tuffata in acqua ma non è più riemersa. Subito è scattato l'allarme, la cercano i vigili del fuoco.

L'allarme ai soccorsi è scattato 16.15 e le operazioni di ricupero sono risultate fin da subito complesse a causa delle forti correnti. Impegnati sul posto ci sono circa 20 uomini tra cui personale del distaccamento di Montebelluna (Treviso) e sede centrale di Treviso, oltre che con l'elicottero del reparto Volo di Venezia, sommozzatori e droni. Purtroppo le ricerche hanno dato ancora esito negativo.

Solo a 11 giorni fa risale l'ultimo annegamento nelle acque del fiume Piave in provincia di Treviso. Lo scorso 18 giugno scorso infatti era annegato un 21enne venezuelano, residente nel pordenonese: stava passando la giornata sull'argine del fiume a Fagarè (Treviso) quando si è tuffato nel fiume assieme a un amico ed è scomparso alla vista degli altri compagni. L'amico avrebbe provato a salvarlo ma senza riuscirci.