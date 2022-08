È morto Camilo Guevara, il secondo figlio del Che stroncato da un infarto Aveva 60 anni. Il decesso è avvenuto a Caracas, in Venezuela, per una crisi cardiaca. Lavorava come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L’Avana.

A cura di Biagio Chiariello

È morto Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero Ernesto ‘Che' Guevara. Aveva 60 anni. Ad annunciarlo è stato su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.

“Con profondo dolore diciamo addio a Camilo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova e alle figlie e all’intera famiglia Guevara March”, si legge nel messaggio.

Nato il 20 marzo 1962, era il figlio più piccolo di Ernesto Guevara, nato dall’unione con la seconda moglie Aleida March. Il decesso è avvenuto in Venezuela, a Caracas, per una crisi cardiaca "a seguito di una tromboembolia polmonare che ha portato a un infarto", riporta l'agenzia di stampa statale cubana Prensa Latina.

Laureato in Diritto del Lavoro, era impegnato come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L'Avana, istituzione incaricata di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre. Era stato molto attivo in politica sin dalla fine dei suoi studi universitari e aveva ricoperto ruoli governativi importanti, in particolare era stato stato ministro della pesca.

"Con profonda tristezza, diciamo arrivederci a Camillo", ha dichiarato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sottolineando come il secondogenito del Che fosse "promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova e alle figlie e all'intera famiglia Guevara March".