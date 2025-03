Due jet delle ‘frecce tricolori’ francesi si scontrano in volo, il video dello schianto: in salvo i piloti

Due Alpha Jet della “Patrouille de France”, le ‘frecce tricolori’ francesi, si sono scontrati nell’est della Francia, come riferito dal ministro della Difesa. Gli aerei erano in volo di prova a Saint-Dizier, i due piloti e un passeggero si sono salvati. Lo schianto è stato ripreso in un video diffuso sui social.