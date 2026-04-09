Messico, un operaio è rimasto intrappolato in una miniera di Sinaloa per due settimane: il video dei soccorsi

L’operaio Francisco Zapata Nàjera è stato soccorso dopo due settimane in una miniera di Sinaloa, in Messico. Il minatore era rimasto intrappolato in un tunnel allagato dopo il crollo di un terrapieno nella miniera nella quale lavorava.

Alcuni militari sommozzatori specializzati hanno tratto in salvo un minatore rimasto intrappolato in una galleria allagata in Messico. L'uomo è rimasto sepolto per circa due settimane, ma per fortuna è stato trovato vivo dai soccorritori intervenuti. Francisco Zapata Nàjera, 42 anni, è rimasto per due settimane a 300 metri di profondità dopo il crollo di un terrapieno nella miniera d'oro di Sinaloa.

Una volta soccorso e riportato in superficie, l'operaio ha raccontato di non aver mai perso la fede durante le operazioni dei soccorritori che hanno lavorato a lungo per raggiungere il tunnel nella miniera. Un altro minatore resta disperso.

Erano 25, secondo quanto scrive la BBC, gli operai che si trovavano nella miniera quando il terrapieno è franato. Il crollo è avvenuto il 25 marzo e da allora è partita una corsa contro il tempo per riportare gli operai a casa.

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José Alejandro Càstulo è stato tratto in salvo dopo 5 giorni mentre un altro uomo è deceduto. Per localizzare Francisco Zapata, invece, ci son voluti ben 13 giorni.

I soccorritori hanno finalmente localizzato il minatore grazie alla luce della sua torcia, accesa a intermittenza nel tentativo disperato di segnalare la propria posizione.

"Non ho perso la fede – ha detto come prima frase ai soccorritori dopo che questi ultimi lo hanno raggiunto – ho sperato fino all'ultimo di essere trovato". Zapata ha dovuto attendere altre 20 ore di essere riportato indietro. In quel lasso di tempo, le squadre di soccorritori hanno lavorato per abbassare il livello dell'acqua nella miniera. Zapata è stato poi finalmente riportato in superficie avvolto in una coperta termica.

Subito dopo è stato trasportato in ospedale, dove ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia. Le sue condizioni mediche sono apparse precarie, ma l'operaio si riprenderà presto. La presidente Claudia Sheinbaum ha elogiato i militari messicani e la resilienza del lavoratore che non ha mai smesso di sperare nella riuscita del salvataggio definito "sbalorditivo".