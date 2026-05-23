Esplode miniera di carbone nel nord della Cina: 90 morti e decine di persone intrappolate

Esplosione in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, in Cina. In corso le operazioni di salvataggio. I dirigenti responsabili della miniera sarebbero già stati fermati dalle autorità.

I soccorsi in una miniera di carbone nel 2004, sempre nella provincia dello Shanxi

L'esplosione di una miniera di carbone in Cina ha causato almeno 90 morti. Si tratta di una fabbrica nella provincia dello Shanxi, nel nord del paese, dove erano in servizio almeno 247 operai. Si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuti in Cina nell'ultimo decennio.

Alle 19.29 (ora locale) di venerdì 22 maggio c'è stato un forte scoppio all'interno della miniera dove, come riporta l'agenzia di stampa cinese Xinhua, sono morte almeno 82 persone, ma il dato è in aggiornamento a causa delle decine di persone ancora disperse e intrappolate.

La miniera esplosa si trova nella città di Changzhi, a Liushenyu, uno dei distretti industriali più importanti della provincia settentrionale. Secondo le prime ricostruzioni, i livelli di monossido di carbonio avrebbero "superato i limiti" all'interno della miniera.

Al momento le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Questa mattina, il ministero cinese per la Gestione delle emergenze ha fatto sapere attraverso i media che sul posto sono state inviate sei squadre di soccorso minerario, per un totale di 345 persone, con relativo equipaggiamento, per agevolare le operazioni.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente cinese Xi Jinping, il quale ha chiesto di non risparmiare sforzi per curare i feriti e cercare i sopravvissuti. Ha inoltre chiesto al governo di indagare sulle cause dell'incidente e di trovare i colpevoli. Secondo quanto riferiscono i media statali, i responsabili della miniera gestita dal gruppo Tongzhou sarebbero già stati fermati dalle autorità.

La causa dell'esplosione tuttavia non è ancora stata resa nota ufficialmente.