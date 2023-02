Donna in sedia a rotelle cade mentre sta salendo sull’aereo: muore dopo un anno di inferno

La 25enne Gaby Assouline si stava imbarcando su un volo Southwest Airlines da Fort Lauderdale-Hollywood, in Florida, per Denver quando è avvenuto l’incidente nel febbraio dell’anno scorso. Da allora non si è mai più ripresa e ieri è morta.