Cosa c’entra Trump con Epstein e com’erano i rapporti tra i due

L’articolo del WsJ che giovedì scorso ha pubblicato una lettera oscena attribuita a Donald Trump e indirizzata a Jeffrey Epstein ha riacceso l’interesse sul loro rapporto. Dopo i guai giudiziari di Epstein e la discesa in politica dell’imprenditore, Trump ha tentato di ridimensionare la loro conoscenza. Ma come stanno davvero le cose?

L'articolo del Wall Street Journal che giovedì scorso ha pubblicato una lettera oscena attribuita a Donald Trump e indirizzata a Jeffrey Epstein ha riacceso l'interesse sui rapporti tra i due. Il presidente americano ha negato di aver mai scritto la lettera, che secondo quanto riportato faceva parte di un album di biglietti fatto realizzare nel 2003 dalla collaboratrice di Epstein in occasione del suo 50esimo compleanno, e ha intentato una causa per diffamazione contro il giornale di Rupert Murdoch.

Il biglietto includeva il ritratto di una donna nuda e una conversazione immaginaria tra il tycoon e il finanziere miliardario condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. Della loro conoscenza si era tornato a parlare durante la campagna elettorale di Trump, quando il leader repubblicano aveva respinto l'accusa di comparire nel presunto elenco di clienti dei traffici di Epstein e annunciato di voler desecretare il dossier sul caso una volta salito alla Casa Bianca. Alla fine i file non sono stati resi pubblici ma l'attenzione sul loro rapporto non si è fermata, tanto più dopo che Elon Musk ha lanciato un durissimo attacco contro Trump insinuando che il suo nome fosse nella lista di personaggi famosi, miliardari e politici collegati alla rete di traffici sessuali di Epstein. Ma come stanno davvero le cose?

Cosa sappiamo finora dei rapporti tra Trump e Epstein

È certo che Trump ed Epstein si conoscessero, come testimoniato dalle foto che li ritraggono assieme e dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal tycoon ai giornalisti. La loro relazione risalirebbe agli anni Ottanta e sarebbe proseguita fino ai primi anni 2000 quando i due avrebbero rotto attorno alla contesa di una proprietà a Palm Beach nel 2004. Dopo l'arresto di Epstein e le accuse di abusi sessuali su minori nel 2019, il presidente americano avrebbe definitivamente preso le distanze dal miliardario.

Prima della rottura però, i due avrebbero trascorso diverso tempo assieme. Secondo i registri di volo del Lolita Express, il noto jet di Epstein, Trump sarebbe stato diverse volte suo ospite, nei voli tra Palm Beach e New York. Non solo, stando a quanto raccontato da George Houraney, un uomo d'affari della Florida al New York Times, Epstein e Trump sarebbero stati gli unici giudici di un concorso di bellezza organizzato a nel 1992 a Mar-a-Lago. In un'intervista rilasciata dal tycoon nel 2002 inoltre, Trump definiva Epstein un "ragazzo fantastico", con cui "è molto divertente" passare del tempo. "Si dice addirittura che gli piacciano le belle donne tanto quanto a me, e molte di loro sono giovani. Non c'è dubbio: Jeffrey si gode la vita sociale", dichiarava all'epoca.

Dopo i guai giudiziari di Epstein e la discesa in politica dell'imprenditore, Trump ha tentato di ridimensionare la natura del loro rapporto di fronte a giornalisti e opinione pubblica. "Beh, lo conoscevo come lo conoscevano tutti a Palm Beach", ha dichiarato durante il suo primo mandato. "Voglio dire, la gente di Palm Beach lo conosceva. Era una presenza fissa a Palm Beach. Ho litigato con lui molto tempo fa. Non credo di avergli parlato per 15 anni. Non ero un suo fan", ha poi chiarito.

Va detto, il fatto che i due si conoscessero non significa che Trump fosse coinvolto nei giri di Epstein né che fosse a conoscenza delle sue attività criminali. Ma è indubbio che le domande e i dubbi sul suo presunto coinvolgimento abbiano messo in difficoltà la Casa Bianca alle prese col tentativo di placare i sospetti sul caso.