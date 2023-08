Coppia italiana investita a New York, Marco e Giulia erano in luna di miele: “Auto passata col rosso” Restano in ospedale Matteo Maj e Giulia Gardani, la coppia di Piacenza rimasta ferita dopo essere stata travolta da un’auto domenica scorsa a New York insieme ad altre cinque persone mentre camminavano sulle strisce pedonali a Midtown Manhattan. La donna è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: “Avevano programmato questo viaggio da tempo, dopo averlo rimandato a lungo per la pandemia da Covid”.

A cura di Ida Artiaco

Restano ricoverati in ospedale a New York Matteo Maj e Giulia Gardani, la coppia di Piacenza rimasta ferita dopo essere stata travolta da un'auto domenica scorsa insieme ad altre cinque persone mentre camminavano sulle strisce pedonali a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e la Sesta Avenue.

I due stavano trascorrendo nella Grande Mele il viaggio di nozze, che stavano rimandando da almeno due anni a causa della pandemia di Covid-19. Sarebbero dovuti rientrare in Italia oggi, come aveva fatto sapere la sorella di Maj alla stampa locale.

Matteo Maj, 51 anni, è stato condotto assieme ad altri sei feriti al Bellevue Hospital, dov’è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico per aver subito un trauma facciale, ed è finito in queste ore nuovamente sotto i ferri per un intervento a tibia e perone. Sua moglie, 34 anni, è arrivata al pronto soccorso del Cornell Hospital in gravi condizioni e trasferita in sala operatoria dov’è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico durato cinque ore. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, come hanno reso noto i sanitari.

"Avevano programmato questo viaggio da tempo, dopo averlo rimandato a lungo per la pandemia da Covid. Avevano pazientemente atteso che il mondo ritornasse alla normalità – ha detto la sorella di Matteo, Monica -. Il Consolato ci ha rassicurato su prendere in carico qualsiasi iter burocratico da espletare per il loro rimpatrio appena le condizioni di salute lo consentiranno", ha concluso in riferimento al fatto che lo zainetto contenente i documenti della coppia è andato smarrito subito dopo l'incidente.

Intanto, vanno avanti le indagini della polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Gli agenti hanno arrestato subito dopo l'incidente una donna di 29 anni che era alla guida dellaHonda Accord che ha travolto i pedoni poco prima della mezzanotte di domenica.

La donna è poi fuggita verso il Midtown Tunnel e ha proseguito verso est attraverso il Queens sulla Long Island Expressway, secondo i registri interni della polizia condivisi con il New York Times. A quel punto, ha colpito un altro veicolo prima di essere fermata. Secondo quanto ricostruito, la conducente, risultata negativa all'alcol test, sarebbe transitata ad alta velocità non rispettando il semaforo rosso. Verrà sottoposta a perizia psichiatrica. Gli inquirenti hanno comunque escluso che all’origine dell’incidente vi sia stata intenzione così come ha escluso la pista di matrice terroristica.