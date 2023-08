Auto travolge 7 pedoni sulle strisce a New York, grave 34enne di Piacenza: era in vacanza col marito Un’auto ha travolto 7 pedoni sulle strisce a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e la Sesta Avenue: tra di loro anche marito e moglie di Piacenza, Matteo Maria Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34. Quest’ultima verserebbe in gravi condizioni. Sarebbero dovuti rientrare domani in Italia.

A cura di Ida Artiaco

Paura a New York, dove ieri notte un'auto ha travolto sette pedoni, di età compresa tra i 24 e i 61 anni, che stavano attraversando sulle strisce a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e la Sesta Avenue. Tra loro anche una coppia di Piacenza, Matteo Maria Maj, 51 anni, e Giulia Gardani: quest'ultima, istruttrice federale di tennis di 34 anni, verserebbe in gravi condizioni.

"Noi familiari siamo stati avvertiti direttamente da Matteo la scorsa notte – ha detto a La Libertà la sorella Monica Maj – lui e la moglie avrebbero dovuto tornare martedì: l’incidente è successo dopo cena, mentre stavano rientrando in hotel. Lui ha riportato diverse fratture, mentre la moglie è in condizioni più serie". La coppia sarebbe dovuta rientrare domani in Italia.

Maj – secondo quanto riportato – è stato da poco operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

Stando a quanto comunicato dalla polizia della Grande Mela, l'autista della Honda Accord con targa del New Jersey è una donna di 29 anni, che stava viaggiando in direzione est verso l'incrocio con la 6th Avenue quando ha colpito i sette pedoni vicino alle strisce poco prima di mezzanotte.

"Ho pensato che ci fosse una sparatoria. Una delle persone del nostro team era un medico, grazie a Dio, ed è stata una delle prime persone a intervenire. Ha fatto il triage fino all'arrivo dei medici ", ha detto Connor Hopkins, un regista che si trovava nella zona quando i pedoni sono stati travolti.

La donna è poi fuggita verso il Midtown Tunnel e ha proseguito verso est attraverso il Queens sulla Long Island Expressway, secondo i registri interni della polizia condivisi con il New YorkTimes. A quel punto, ha colpito un altro veicolo prima di essere fermata.

Non ci sono state indicazioni che la collisione fosse intenzionale o legata al terrorismo, ha aggiunto sempre la polizia, e l'autista non sembrava essere ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.