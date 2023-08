Coppia italiana investita a New York, il marito: “È stato tutto velocissimo. Giulia non ricorda niente” Matteo Maj, 51enne piacentino, era con la moglie Giulia Gardani (34 anni) nella Grande Mela per il loro viaggio di nozze. Entrambi ora sono ricoverati al Bellevue Hospital Center: la donna ha subito la lesione di alcune vertebre cervicali.

A cura di Biagio Chiariello

"Siamo stati colpiti in pieno da quella berlina nera che in piena accelerazione ci è venuta addosso per poi dileguarsi come nulla fosse. È stato tutto velocissimo". Così Matteo Maj (51 anni, graphic designer) ricorda al Corriere della Sera i drammatici momenti dell'incidente stradale di cui è rimasto vittima insieme alla moglie Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) mentre si trovava a New York in viaggio di nozze.

La coppia piacentina si trovava sulle strisce pedonali in piena Manhattan, quando una Honda Accord, guidata Iman Lucas, è piombata su di loro e su altre cinque persone travolgendole. La 29enne è stata poi arrestata nel Queens dopo essersi schiantata contro un'altra vettura sulla Long Island Expressway. Deve rispondere di omissione di soccorso e tentato omicidio plurimo. Un portavoce della polizia di New York ha dichiarato che al momento si esclude che la collisione sia stata intenzionale o sia legata a un'azione terroristica. Pare che la Lucas sia affetta da problemi di disagio psichico.

I due sono ora ricoverati al Bellevue Hospital Center. La donna è quella che sta peggio: ha riportato la lesione di alcune vertebre cervicali ed è stata operata d’urgenza per poi essere trasferita nel reparto di terapia intensiva. Riesce comunque a respirare in maniera autonoma, come ha raccontato il marito:

Ho parlato con Giulia, non ricorda l’accaduto. Non riesce ancora a muovere le mani e neppure i piedi, ma i dottori – che sono davvero molto premurosi – sono fiduciosi che possa riprendersi. Non sappiamo quando saremo dimessi e neppure quando potremo tornare a casa".

Per Matteo Maj e Giulia Cardani erano le ultime ore nella Grande Mela e lunedì era in programma il viaggio di ritorno in Italia. "Ci siamo sposati due anni fa – dice l'uomo– durante la pandemia, e abbiamo deciso di rimandare fino a quest'estate. Siamo negli Stati Uniti da un paio di settimane ormai e qui in città da sette giorni, era la nostra ultima serata".