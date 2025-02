Come ha fatto l’aereo della Delta Airlines a capovolgersi durante l’atterraggio a Toronto: il video Un nuovo video mostra il momento in cui un aereo della Delta AirLines si ribalta e prende fuoco durante la fase di atterraggio all’aeroporto di Toronto. Tutti sopravvissuti i passeggeri e l’equipaggio a bordo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

Un nuovo video diffuso sui social media mostra il momento esatto in cui il volo della Delta AirLines, in arrivo da Minneapolis, si è capovolto durante l'atterraggio all'aeroporto di Toronto e poi ha preso fuoco. Le immagini mostrano il velivolo toccare la pista innevata dello scalo nell'area di Mississauga, a ovest della città canadese, e poi ribaltarsi, con l'ala destra che si spezza e viene avvolta da una vera e propria palla di fuoco, immediatamente spenta dai vigili del fuoco.

Tutte le 80 persone a bordo del bimotore CRJ900 sono sopravvissute, ma in 21 sono stati trasportati in ospedale con ferite e in 2 sono già stati dimessi, ha affermato Delta in una nota. Tra di loro c'è anche un bambino. Deborah Flint, presidente e CEO dell'aeroporto internazionale di Toronto Pearson, ha affermato che la "risposta da manuale" dei soccorritori ha contribuito a prevenire la perdita di vite umane.

Ancora non si conosce la causa dell'incidente. Le autorità canadesi e quelle statunitensi stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. "Quello che possiamo dire è che la pista era asciutta e che non c'erano condizioni di vento laterale", ha detto Aitken, il capo dei vigili del fuoco dell'aeroporto. Ma gli esperti hanno suggerito che la causa potrebbe essere proprio il rigido clima invernale. "Con la neve che soffiava, potrebbero essere cambiate rapidamente le condizioni meteorologiche, quindi l'aereo che è atterrato prima di questo potrebbe aver trovato condizioni completamente diverse", ha spiegato Les Abend, pilota in pensione, a Kayla Tausche della CNN. Ma l'ala destra potrebbe anche essere stata colpita da un oggetto non ben identificato. Ad ogni modo, la pista dove si è schiantato il velivolo dovrebbe rimanere chiusa almeno fino a giovedì sera.

Quanto successo a Toronto è solo l'ultimo di una serie di incidenti aerei verificatisi in America del Nord dall'inizio dell'anno. A inizio febbraio 10 persone sono morte dopo che un aereo di una compagnia regionale si è schiantato in Alaska. Meno di tre settimane fa, 67 persone sono morte quando un aereo dell'American Airlines si è scontrato a mezz'aria con un elicottero Black Hawk dell'esercito americano vicino a Washington, e due giorni dopo un jet di trasporto medico si è schiantato a Philadelphia, uccidendo tutte le sei persone a bordo, tra cui una paziente pediatrica e la mamma, e una a terra.