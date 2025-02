Incidente all’aeroporto di Toronto, aereo si schianta in fase di atterraggio: ci sono “8 feriti” Incidente aereo all’aeroporto internazionale Toronto-Pearson. Un aereo della Delta Air Lines proveniente da Minneapolis si è schiantato durante l’atterraggio. Ci sarebbero diversi feriti, uno in condizioni gravi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aereo della Delta Air Lines si sarebbe schiantato all'aeroporto di Toronto, in Canada. In un post sui social media, l'operatore aeroportuale ha confermato di essere "a conoscenza di un incidente all'atterraggio che ha coinvolto un aereo Delta in arrivo da Minneapolis". Secondo quanto riportato, le squadre di emergenza sono intervenute e tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati identificati.

I paramedici intervenuti sul posto, insieme alla polizia di Peel, hanno confermato a CP24 che almeno otto persone sono rimaste ferite: uno è in condizioni gravi. Altri sette hanno accusato ferite non critiche, secondo quanto riportano i media americani.

Secondo i post di FlightRadar24, sito web di monitoraggio dei voli, il volo coinvolto era il Delta 4819 da Toronto a Minneapolis, operato da Endeavor Air per Delta Connection con un CRJ-900. Alcuni post sui social media sembrano mostrare il jet capovolto sulla pista di Toronto.

Il personale dell'Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson ha riferito a CTV News che al momento tutti gli arrivi e le partenze sono stati sospesi.

L’incidente è arrivato a poche settimane dalla tragedia avvenuta a Washington D.C., sul fiume Potomac, in cui un elicottero Black Hawk dell’esercito si è scontrato con un aereo di American Airlines. Tutte le 67 persone a bordo sono morte. L'evento, attualmente sotto l’attento esame del NTSB per possibili problemi di comunicazione radio ed errori nell’altimetro, ha alimentato le preoccupazioni sulla sicurezza dei voli regionali e sui protocolli operativi del settore.