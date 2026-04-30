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Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba

L’imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l’incidente: fortunatamente per loro solo lievi ferite.
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A cura di Susanna Picone
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Sandro Veronesi
Sandro Veronesi

Tanta paura per Sandro Veronesi, imprenditore di successo nel mondo della moda, presidente del gruppo Oniverse ex Calzedonia: alcuni giorni fa – ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore – è rimasto coinvolto in un incidente aereo in Francia. Veronesi, 66 anni, stava volando con un aereo da turismo insieme a un altro uomo in aperta campagna nella zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici, quando il loro velivolo ha iniziato ad avere problemi. Fortunatamente per loro, stando a una ricostruzione dell’incidente, l’allarme è scattato praticamente subito dato che una pattuglia del Psig (il plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne si trovava in volo nella zona per una missione d’addestramento e ha visto l’aereo puntare il muso verso il basso.

È stato dato l’allarme e immediatamente sono state avviate le ricerche. L’incidente risale al pomeriggio di venerdì scorso, 24 aprile. L’imprenditore e il compagno di volo hanno azionato il paracadute di emergenza ed è stata proprio l’apertura del dispositivo a salvarli frenando la caduta. Lo schianto è stato violento, col muso del velivolo conficcato nel fango e la tela del paracadute impigliata nei cavi dell’alta tensione, ma i due si sono salvati.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dello schianto hanno trovato i due uomini fuori dall’abitacolo, distesi nell’erba. L’imprenditore – descritto come un grande appassionato di volo e aviazione – ha riportato solo alcune contusioni alle costole, sia lui che il cinquantaseienne sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La procura francese ha aperto una inchiesta sull’incidente.

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