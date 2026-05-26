Anziane attraversano per andare al supermercato ad Atri, auto le investe: morta una 79enne, ricoverata l’amica

Gabriella Pelusi, 79 anni, è stata investita ad Atri mentre attraversava la strada con un’amica 75enne. Pelusi è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, mentre l’amica è ricoverata in prognosi riservata. Il conducente della vettura è stato sottoposto ad alcol test.

Una donna di 79 anni è morta e l'altra, di 75, è rimasta ferita in modo grave dopo che un'auto le ha travolte mentre stavano attraversando la strada ad Atri. Le due amiche si stavano recando al supermercato e stavano percorrendo via Aldo Moro quando sono state investite da una Fiat Panda condotta da un quarantenne.

Gabriella Pelusi, così si chiamava la 79enne, è entrata in ospedale in condizioni disperate, trasportata in elisoccorso. Dopo l'ingresso al nosocomio di Pescara, è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati. L'amica nell'impatto ha invece riportato gravi lesioni e dopo un primo passaggio all'ospedale di Atri è stata trasferita al Mazzini di Teramo, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Il conducente della Fiat Panda che ha travolto le due amiche, invece, è stato sottoposto al test per l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Si attendono i risultati mentre le autorità lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Le indagini sono state affidate al distaccamento della Polizia Stradale di Pineto. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona.

Per il momento, la comunità resta in grande apprensione per la 75enne ancora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Il conducente della vettura è invece stato sottoposto agli accertamenti del caso: secondo quanto risulta dalle prime indagini, l'uomo si sarebbe fermato dopo l'incidente stradale, allertando comunque i soccorsi e sottoponendosi alle verifiche di rito richieste dalla situazione. Non è chiaro cosa sia avvenuto negli attimi in cui la Fiat Panda ha travolto le due anziane: anche questi dettagli sono in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine, che dopo aver effettuato l'alcol test cercheranno di capire se il conducente fosse in quel momento distratto dal telefono o se stesse guidando ad alta velocità.