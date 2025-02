Ritrovati i resti dell’aereo disperso in Alaska: morti i 10 passeggeri a bordo, ignote le cause dell’incidente

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine da USCGAlaska.

Sono stati ritrovati nelle scorse ore i resti del piccolo aereo della compagnia Bering Air disperso da ieri in Alaska. Il velivolo è stato rinvenuto a circa 54 chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto atterrare, mentre era in viaggio verso la comunità centrale di Nome. Morte tutte le persone a bordo, i 9 passeggeri e il pilota, stando a quanto comunicato della Guardia Costiera degli Stati Uniti, spiegando che i soccorritori stavano cercando la posizione nota più recente dell'aereo in elicottero quando hanno individuato i rottami.

Al momento all'interno sono stati individuati solo tre corpi mentre per gli altri le operazioni risultano più difficili a causa delle condizioni dell'aereo. Al lavoro i vigili del fuoco di Nome, subito accorsi sul posto.

L'aereo privato era partito poco prima delle 15 di giovedì (la mezzanotte italiana) da Unalakleet, nella parte occidentale dello stato, ed era diretto a Nome, circa 230 chilometri a nord-ovest. I dati radar forensi forniti dalla Civil Air Patrol degli Stati Uniti hanno indicato che, intorno alle 15:18 di giovedì, l'aereo ha subito "un qualche tipo di evento che ha causato una rapida perdita di quota e velocità".

Il Cessna Caravan, un turboelica monomotore, operava alla sua massima capacità di passeggeri, secondo la descrizione della compagnia. Tutte le 10 persone a bordo dell'aereo erano adulti e il volo era un servizio di trasporto pendolari regolarmente programmato, secondo la polizia di Stato dell'Alaska.

È questo il terzo incidente aereo che si verifica negli Stati Uniti nel giro di 8 giorni. Il 30 gennaio, un aereo passeggeri dell'American Airlines si è scontrato in volo con un elicottero dell'esercito americano a Washington, provocando la morte delle 67 persone a bordo di entrambi i mezzi. Il disastro è stato seguito nei giorni successivi dallo schianto di un aereo medico in un affollato quartiere di Philadelphia, con il decesso di sette persone e il ferimento di altre 19.