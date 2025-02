video suggerito

Aereo disperso con 10 persone a bordo in Alaska, scattate le ricerche: “Il meteo complica le operazioni” Un aereo con 10 persone a bordo, nove passeggeri e un pilota, risulta disperso da giovedì 6 febbraio in Alaska, negli Stati Uniti. Le autorità riferiscono di aver fatto partire le ricerche via terra per tentare di rintracciare il velivolo che era diretto da Unalakleet a Nome. Le ricerche aeree invece sono limitate, a causa delle condizioni meteo e della scarsa visibilità. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'aereo disperso in Alaska e il percorso fatto prima di sparire.

Un aereo con 10 persone a bordo, nove passeggeri e un pilota, risulta disperso da ieri, giovedì 6 febbraio, nelle zone rurali dell'Alaska, negli Stati Uniti. Le autorità hanno fatto sapere di aver fatto partire subito le operazioni di ricerca per tentare di rintracciare il velivolo.

Secondo quanto si apprende, il Bering Air Caravan è stato dato per disperso ieri pomeriggio mentre era in viaggio da Unalakleet a Nome.

Una dichiarazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Alaska riporta che gli agenti della polizia di Stato sono stati contattati intorno alle 16.00 (ora locale, ndr) per segnalare che l'aereo era in ritardo per l'atterraggio ed era scomparso.

"L'aereo si trovava a 12 miglia dalla costa, in transito da Unalakleet a Nome, quando la sua posizione è stata persa", ha dichiarato la Guardia costiera statunitense per la regione marittima dell'Alaska su X.

Il corpo dei Vigili del fuoco volontari di Nome ha dichiarato in un post su Facebook di essere impegnato in una ricerca attiva via terra, ma che, a causa delle condizioni meteorologiche e della visibilità, le sue squadre non sono state in grado di effettuare ricerche aeree.

"Stiamo rispondendo a una segnalazione per un Bering Air caravan disperso. A bordo ci sono 10 persone e l'aereo volava da Unalakleet a Nome. Stiamo conducendo una ricerca attiva a terra da Nome a White Mountain – si legge nel messaggio pubblicato sui social – A causa delle condizioni meteo e della visibilità, le ricerche aeree sono attualmente limitate. La Guardia Nazionale, la Guardia Costiera e la Polizia sono stati allertati e sono attivi nelle ricerche".

"Chiediamo ai cittadini di rivolgere un pensiero alle persone che in questo momento sono disperse ma di non formare squadre individuali di ricerca, a causa delle condizioni meteo avverse e per motivi di sicurezza. Si consiglia ai familiari di rivolgersi alla Norton Sound Health Corporation. Ulteriori informazioni verranno comunicate appena saranno disponibili e confermate", aggiunge il Nome Volunteer Fire Department.

Un aereo C-130 della Guardia Costiera è stato inviato in esplorazione della zona, senza riuscire tuttavia ad atterrare, e l'Aeronautica Militare ha fatto sapere di voler fornire supporto di volo, ma l'aereo non è stato ancora localizzato. Unalakleet è una comunità di circa 690 persone nell'Alaska occidentale, a circa 150 miglia a sud-est di Nome e 395 miglia a nord-ovest di Anchorage.