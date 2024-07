video suggerito

Chi è Kyle Clifford, 26enne accusato di aver ucciso 3 donne con una balestra e arrestato nel Regno Unito Secondo i media britannici Kyle Clifford, il sospetto autore dei tre femminicidi che hanno sconvolto il Regno Unito, era stato fidanzato con una delle vittime. Il giovane aveva lasciato l’esercito britannico nel 2022, dopo un breve periodo di servizio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Si chiama Kyle Clifford, ha 26 anni, e la sua fuga è terminata nella serata di mercoledì 10 luglio, quando il giovane sospettato di aver ucciso con una balestra la moglie e le due figlie di un giornalista radiofonico della BBC è stato individuato e fermato nel nord di Londra. Da ore la polizia britannica lo stava cercando e i media avevano fornito un ritratto del presunto omicida.

Kyle Clifford era in fuga dopo aver presumibilmente ucciso una donna di 61 anni e le sue due figlie, di 28 e 25 anni, nella loro casa a Bushey. Le vittime sono Carol Hunt, moglie del telecronista della Bbc John Hunt, e le loro figlie Louise e Hannah. Clifford era armato, secondo la polizia, di una balestra e di altre armi non meglio specificate.

Clifford, secondo quanto ricostruito dai media, sarebbe l'ex fidanzato di una delle sue vittime, Louise: avrebbe compiuto la strage familiare animato da sentimenti di vendetta nei confronti della ragazza. E così l’uomo, ex militare dell'esercito di Sua Maestà non più in servizio divenuto poi security guard, ha sottoposto le tre donne a sevizie e terrore. Le avrebbe legate e immobilizzate prima di ferirle a morte una dopo l’altra.

Le vittime

È stato il marito e padre delle vittime – John Hunt è il principale commentatore di corse per Bbc 5 Live, il canale radiofonico di notizie e sport dell'emittente britannica – a ritrovare martedì sera le tre donne senza vita. Secondo quanto scrive il Guardian, Carol era riversa nel corridoio con un dardo nel petto e accanto ai corpi sono state trovate prove che dimostrano che le tre donne erano state legate.

La Bbc ha definito l'incidente "assolutamente devastante" e ha dichiarato che fornirà a Hunt "tutto il sostegno possibile". A quanto emerso, il sospetto killer è stato individuato a seguito di indagini approfondite e – ha dichiarato la polizia – "al momento non si cerca nessun altro in relazione all’indagine".

Il sospettato fermato in un cimitero

La ministra degli Interni, Yvette Cooper, ha definito quanto accaduto "veramente scioccante" e il suo portavoce ha riferito che verrà presa rapidamente in considerazione l'opportunità di introdurre più controlli sul possesso delle balestre. In Gran Bretagna le balestre non richiedono infatti una licenza, anche se è illegale portarne una in pubblico senza un ragionevole motivo.

Dopo essere stato arrestato, Kyle Clifford è stato portato in ospedale. "Sta ricevendo cure mediche dopo essere stato trovato con delle ferite. La polizia non ha sparato alcun colpo", ha dichiarato la polizia dell'Hertfordshire in un comunicato. La polizia non ha specificato dove è stato trovato il 26enne, tuttavia si sa che da ore stavano cercando in un cimitero di Enfield.