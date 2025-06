video suggerito

Seppellì in giardino i suoi neonati, inizia il processo per Chiara: Corte dispone perizia psichiatrica È stata chiesta la perizia psichiatrica per Chiara P., la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi neonati a Vignale di Traversetolo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha disposto la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere di Chiara P., la giovane accusata di aver ucciso i due figli appena nati, seppellendoli nel giardino della villetta familiare di Vignale di Traversetolo.

La perizia psichiatrica servirà ad appurare la capacità di intendere e di volere della ragazza all'epoca dei fatti e a fare valutazioni sulla sua pericolosità sociale. Il conferimento dell'incarico ai periti che saranno nominati extra-udienza sarà fatto il 15 settembre, quando saranno ascoltati anche i primi testimoni. La prima udienza del dibattimento si è quindi conclusa con la richiesta fatta dalla difesa dell'imputata.

La giovane è arrivata sull'auto dei carabinieri e poco dopo di lei sono arrivati anche i genitori, che sono stati accolti dall'abbraccio di alcuni amici che li aspettavano fuori dal palazzo di giustizia. In aula anche l'ex fidanzato della 22enne, assistito dall'avvocato Monica Moschioni. Il giovane si è costituito parte civile, così come i genitori.

La 22enne deve rispondere di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadaveri. "La domanda principale di questo processo, non è cosa ha fatto Chiara, ma chi sia lei – ha sottolineato l'avvocato difensore della giovane, Nicola Tria -. Bisogna comprendere i comportamenti della ragazza nel periodo che ha preceduto gli aventi". Secondo la pm, la richiesta di perizia psichiatrica "non è motivata sotto un qualunque dato oggettivo" perché nella vita della 22enne "non c'è niente che possa insinuare il dubbio di una patologia psichiatrica".

La pm ha sottolineato che non vi è opposizione della Procura, ma ha comunque chiesto di "attendere il parere dei consulenti già nominati" prima di disporre l'accertamento. La Corte però ha deciso di disporre la perizia psichiatrica.