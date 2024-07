Preso il killer della balestra a Londra, si nascondeva nel cimitero dopo il triplice omicidio

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È stato individuato e catturato il 26enne Kyle Clifford, l'ex militare autore del triplice omicidio della Balestra in Inghilterra. Il giovane si nascondeva in un cimitero alla periferia nord di Londra dove nel pomeriggio di oggi si erano concentrate le ricerche della polizia e delle forze speciali. L'uomo ora deve rispondere dell'omicidio della ex fidanzata Louise Hunt, della mamma Carol e della sorella più grande della giovane, Hannah. Le tre donne, rispettivamente moglie e figlie di John Hunt, commentatore sportivo della BBC, sono state aggredite in casa loro legate e trafitte con una balestra a Bushey, a nord di Londra, nella serata di martedì.

Dopo una lunga e intensa caccia all'uomo, Kyle Clifford è stato trovato dagli agenti nella zona di Enfield questo pomeriggio. L'uomo è stato soccorso e sta ricevendo cure mediche, essendo stato trovato ferito ma la polizia ha detto di non aver sparato colpi. "A seguito di indagini approfondite, il sospettato è stato localizzato e al momento non si ricerca nessun altro in relazione alle indagini", ha spiegato l'ispettrice Justine Jenkins, della Major Crime Unit del Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire.

"Abbiamo ricevuto un numero impressionante di chiamate e vorremmo esprimere la nostra gratitudine ai cittadini che ci hanno contattato. Vorremmo comunque chiedere a chiunque abbia informazioni o filmati di contattare direttamente la polizia e di astenersi dal commentare sui social media poiché ciò potrebbe influenzare le indagini del caso" ha aggiunto la portavoce della polizia, spiegando "Abbiamo creato un portale informativo in cui le persone possono inviare qualsiasi informazione, foto o filmato che ritengono possa aiutarci nelle nostre indagini".

Un residente locale che in precedenza aveva filmato la polizia che faceva irruzione nel cimitero di Lavender Hill a Enfield, ha detto: "Ho visto circa 10 agenti entrare, erano circa le 15. Ero preoccupato perché erano armati e c'erano dei cani con loro. Ho chiesto loro se volevano che me ne andassi, ma hanno detto che andava bene restare. Hanno iniziato a controllare la zona, quindi me ne sono andato poco dopo e sono tornato per vedere tutti questi veicoli".

Gli inquirenti nel pomeriggio avevano concentrato le ricerche proprio attorno al cimitero di Lavender Hill. Agenti di polizia armati e personale sanitari sono arrivati ​​in gran numero in un cimitero vicino al luogo in cui è stata perquisita una casa a Enfield. Il cimitero è stato chiuso e nelle vicinanze è stato avvistato anche un elicottero di soccorso prima della cattura del ricercato.