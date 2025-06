video suggerito

Che fine ha fatto l'azienda OceanGate dopo il disastro del sommergibile Titan L'azienda OceanGate è diventata tristemente nota il 18 giugno 2023, quando una spedizione di cinque esploratori a bordo del sommergibile Titan, diretti in visita al relitto del Titanic, morirono nell'implosione del mezzo. Un nuovo documentario Netflix in uscita mercoledì 11 giugno ricostruisce la vicenda e la figura controversa del CEO Stockton Rush.

A cura di Eleonora Panseri

L'azienda OceanGate è diventata tristemente nota il 18 giugno 2023, quando una spedizione di cinque esploratori a bordo del sommergibile Titan, diretti in visita al relitto del Titanic, morirono nell'implosione del mezzo. Pochi giorni dopo vennero trovati i resti.

L'equipaggio era composto dal miliardario britannico Hamish Harding, l'esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet, l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood e il figlio 19enne Sulaiman e il CEO della società Stockton Rush.

Le vittime a bordo del Titan.

L'estate scorsa la società ha annunciato con una breve nota apparsa sul suo sito la sospensione di tutte le sue esplorazioni ed operazioni commerciali dopo la tragedia.

L'homepage del sito della OceanGate.

Prima del disastro, per quasi 14 anni, gli affari erano andati a gonfie vele: OceanGate Expeditions aveva attirato l'attenzione di un pubblico d'élite offrendo missioni verso il relitto del Titanic a bordo di un sottomarino costruito appositamente.

I viaggi, proposti alla modica cifra di 250mila euro, non erano privi di rischi, ai passeggeri veniva chiesto di firmare liberatorie in cui riconoscevano i possibili pericoli, inclusi quelli mortali. Pericoli che si sono concretizzati quando il Titan è imploso. Dopo l'incidente, la Guardia Costiera statunitense aveva fatto partire un'indagine.

Il 16 settembre scorso durante un'udienza pubblica, gli investigatori avevano rivelato che il sommergibile avrebbe avuto più di 100 criticità duranti i test che hanno preceduto l'ultimo viaggio, tra cui 70 problemi alle apparecchiature nel 2021 e 48 nel 2022, come riportava il New York Times.

Stockton Rush

Tony Nissen, l'ex direttore tecnico di OceanGate, aveva raccontato che ogni volta che lui o altri membri dello staff tentavano di parlare della questione con il CEO Stockton Rush, lui liquidava le loro preoccupazioni dopo accese discussioni.

Molte testimonianze, infatti, hanno fatto emergere la problematicità di quest'uomo descritto come un visionario disposto a tutto per guadagnare fama e successo, che non avrebbe esitato a prendere decisioni avventate e ad arruolare persone non all'altezza della situazione pur di rincorrere la notorietà.

Il sommergibile Titan

Su Netflix a partire da oggi, mercoledì 11 giugno, sarà disponibile un nuovo documentario, Titan: Il disastro di OceanGate, sarà disponibile, che grazie a immagini dell'epoca, estratti da giornali e documenti inediti, tenta di ricostruire la nascita di OceanGate e la figura controversa del CEO.