Chi sono i dispersi del sottomarino scomparso in visita al relitto del Titanic A bordo del Titan c’è un miliardario britannico, un avventuriero francese ed esperto pilota di sottomarini e anche il presidente della Ocean Gate Expeditions, l’azienda che organizza le spedizioni (al costo di 250 mila dollari) negli abissi per ammirare ciò che resta del transatlantico affondato nel 1912.

A cura di Biagio Chiariello

Hamish Harding

C'è anche Hamish Harding, miliardario britannico che lo scorso anno andò nello spazio col quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos, tra le cinque persone a bordo del Titan, il sottomarino della Ocean Gate Expeditions, utilizzato per portare turisti a vedere il relitto del Titanic di cui si sono perse le tracce nell'Oceano Atlantico.

Il figliastro di Harding, Brian Szasz, ha dichiarato su Facebook: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno al mio patrigno Hamish Harding poiché il suo sottomarino è scomparso esplorando il Titanic. La missione di ricerca e salvataggio è in corso".

"Sono orgoglioso di annunciare finalmente che mi sono unito alla spedizione di Ocean Gate per la loro missione per il Titanic come specialista di missione sul sottomarino che scenderà sul fondale" aveva scritto l'uomo d'affari britannico sui social nei giorni scorsi rivelando: "Il team sul sottomarino comprende un paio di esploratori leggendari, alcuni dei quali hanno effettuato oltre 30 immersioni vero il relitto del Titanic dagli anni '80".

Paul–Henry Nargeolet, Hamish Harding e Stockton Rush

Sky News apprende che sul sommergibile ci sono anche Paul-Henry Nargeolet, avventuriero ed esperto pilota di sottomarini che per decenni ha studiato il relitto più famoso del mondo (visibile in straordinarie immagini 8K grazie a una recente spedizione), ma soprattutto l'amministratore delegato e fondatore della stessa OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

Sua è stata l'idea di dare la possibilità a chiunque avesse 250mila dollari a disposizione di ammirare ciò che resta del relitto della nave naufragata nel 1912 a circa 600 km al largo della costa di Terranova, in Canada, dopo essersi scontrata con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. Dei 2.200 a bordo, tra equipaggio e passeggeri, ne morirono più di 1.500.

L'identità delle altre due persone a bordo del Titan è al momento sconosciuta. In totale ci sono tre turisti, il pilota e un assistente.