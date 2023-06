Scomparso sottomarino turistico per visitare il Titanic, scatta missione di salvataggio Il mezzo subacqueo infatti fa parte di una flottiglia di piccoli sottomarini utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti paganti a visitare l relitto del Titanic sul fondo dell’oceano.

A cura di Antonio Palma

Un sottomarino turistico utilizzato per portare turisti a visitare il relitto del Titanic sul fondo del mare è scomparso facendo scattare una massiccia operazione di ricerca e salvataggio nell'Oceano Atlantico. A darne notizia è stata la guardia costiera statunitense alla Bbc. Secondo le autorità della guardia costiera di Boston, l’allarme è scattato lunedì mattina 19 giugno, ora locale e ha fatto subito scattare le procedure di salvataggio.

Al momento le informazioni sono poche. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del sommergibile al momento della scomparsa né se vi fossero turisti al momento della scomparsa. Il mezzo subacqueo infatti fa parte di una flottiglia di piccoli sottomarini utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti paganti nelle profondità dell'oceano a visitare i fondali su cui sono adagiati i resti del famoso transatlantico affondato nel 1912. Al momento, secondo l'emittente britannica, il sottomarino è considerato "disperso".

Il relitto della nave passeggeri, che era la più grande imbarcazione del suo tempo, si trova a circa 4mila metri di profondità in una zona di oceano a circa 600 chilometri dalla terraferma, al largo della costa di Terranova, in Canada. Da quanto i resti del Titanic furono scoperti nel 1985, la zona è stata ampiamente sfruttata per turismo. Tantissime le persone che ogni anno si recano sul posto per esplorare i resti del transatlantico affondato un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. Un disastro marittimo rimasto nella storia fino a essere raccontato da libri e film altrettanto famosi.

dell'Oceano Atlantico settentrionale.