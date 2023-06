Chi è Shahzada Dawood, il turista scomparso durante la visita sottomarina al Titanic col figlio 19enne Shahzada Dawood, 48enne di origini pakistane ma cittadino britannico, insieme al figlio Sulaiman è tra i cinque dispersi a bordo del sottomarino della OceanGate, in visita al relitto del Titanic, scomparso negli abissi dell’Oceano Atlantico.

A cura di Biagio Chiariello

Shahzada Dawood e suo figlio, sono tra le cinque persone disperse nel sottomarino scomparso da lunedì 19 giugno negli abissi dell'Oceano Atlantico durante la spedizione sulle tracce di ciò che resta del Titanic.

Chi è Shahzada Dawood, uno degli uomini più ricchi del Pakistan

Il 48enne, di origini pakistane ma cittadino britannico (come specifica la BBC), è membro del consiglio di amministrazione dell'ente di beneficenza Prince's Trust con sede nel Regno Unito, e suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, sono a bordo del sommergibile Titan della OceanGate Expeditions utilizzato per trasportare persone in visita al relitto più famoso al mondo, a circa 3.800 metri di profondità, a 370 miglia al largo della costa di Terranova, in Canada.

La famiglia Dawood – tra cui la moglie di Shahzada, Christina e la figlia Alina – è ora in attesa di buone notizie. "Siamo molto grati per la preoccupazione mostrata dai nostri colleghi e amici e vorremmo chiedere a tutti di pregare per la loro sicurezza", si legge in un nota della famiglia Dawood, tra le più facoltose del Paese dell'Asia meridionale, ma con forti legami con il Regno Unito.

Shahzada Dawood, 48, (con la moglie Christine)

Disperso nel sottomarino Titan anche il figlio 19enne Sulaiman

Shahzada è vicepresidente della Engro Corporation, specializzata in fertilizzanti, sementi e pesticidi, nonché della Dawood Hercules Corporation, che produce prodotti chimici. È nato in Pakistan ma si è trasferito nel Regno Unito dove ha studiato legge all'Università di Buckingham. Attualmente vive in una villa del Surrey con la moglie Christine, che lavora come life coach, il figlio Sulaiman (con lui a bordo del sommergibile) e la figlia Alina.

Inoltre è un amministratore del SetiI Institute, un'organizzazione di ricerca in California, secondo il suo sito web.

Oltre ai due turisti – padre e figlio – gli altri dispersi del Titan sono Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate, la società che ha organizzato la missione; Hamish Harding, un esploratore e uomo d'affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation; Paul-Henry Nargeolet, esploratore francese di 73 anni.