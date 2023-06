Cosa è successo al sommergibile Titan e perché i corpi non sono stati trovati: le ricerche continuano L’analisi della Guardia Costiera Usa per ricostruire cosa è accaduto al sottomarino Titan i cui resti sono stati trovati oggi sul fondo dell’Oceano atlantico dove era sparito durante un viaggio turistico verso il relitto del Titanic con cinque persone a bordo, tutte morte.

A cura di Antonio Palma

Il sottomarino Titan sarebbe imploso mentre scendeva sul fondo dell'Oceano verso il Titanic ancora prima dell'arrivo dei soccorsi e che si mettesse in moto la macchina del salvataggio. È quanto emerge dalle prime analisi effettuate sul posto dagli esperti che hanno partecipato alle operazioni di recupero del sommergibile. La dimensione del campo di detriti e i pezzi del sottomarino Titan trovati vicino al relitto del Titanic sono coerenti con una "implosione nella colonna d'acqua", così infatti i soccorritori hanno definito cosa è accaduto al sommergibile i cui resti sono stati trovati oggi sul fondo dell'Oceano atlantico dove era sparito durante un viaggio turistico verso il relitto del Titanic con cinque persone a bordo, tutte morte.

I rottami del Titan e l'implosione del sottomarino

Secondo quanto stabilito dagli esperti della Guardia Costiera Usa, infatti, i pezzi del sommergibile erano in un'area che si trova a circa 500 metri dalla prua del relitto del Titanic ma in un'area dove non ci sono detriti del transatlantico affondato che possano far ipotizzare un impatto tra i due mezzi. Inoltre la zona ha un fondo liscio e la posizione del campo di detriti è coerente con la posizione dell'ultima comunicazione con la nave madre. I soccorritori hanno individuato "cinque diversi detriti principali" provenienti dal sommergibile Titan, secondo Paul Hankins, direttore delle operazioni di salvataggio della Marina degli Stati Uniti.

Il cono di prua, situato all'esterno dello scafo pressurizzato, è stato il primo pezzo trovato, ha detto Hankins alla conferenza stampa della Guardia Costiera degli Stati Uniti giovedì. Quindi, hanno trovato "un grande campo di detriti", dove c'era una parte dello scafo pressurizzato. Gli esperti col Rov hanno poi trovato un secondo campo di detriti più piccolo all'interno del primo, dove si trovava l'altra estremità dello scafo pressurizzato che ha dato la conferma che il sottomarino era distrutto.

Anche se "è troppo presto per stabilire i tempi esatti della catastrofica implosione", secondo il comandante della squadra locale della guardia costiera degli Stati Uniti, John Mauger, la tragedia si sarebbe consumata prima dell'arrivo dei soccorsi. Questa è stata un'implosione catastrofica del sommergibile che avrebbe generato un significativo suono a banda larga laggiù che le boe del sonar avrebbero captato sicuramente ma sappiamo che abbiamo proseguito questa ricerca nel corso delle ultime 72 ore e oltre e abbiamo avuto boe sonar in acqua quasi ininterrottamente ma non abbiamo rilevato alcun evento catastrofico", ha ricostruito il comandante del primo distretto della guardia costiera Usa che ha coordinato i soccorsi.

Infine ad avvalorare l'ipotesi di un implosione dello scafo già quando si erano interrotte le comunicazioni con la nave di appoggio, il fatto che secondo gli stessi soccorritori non sembra esserci una connessione tra i rumori rilevati dal sonar all'inizio di questa settimana e il punto in cui sono stati trovati i detriti del sottomarino Titan.

La dinamica e i corpi dei passeggeri a bordo

Per accertare nel dettaglio i fatti, però, le ricerche nella zona per trovare e recuperare tutti i resti del sottomarino proseguiranno anche nei prossimi giorni. "Continueremo a raccogliere informazioni sul posto e capiremo in base a tutte le informazioni che abbiamo, la sequenza temporale", ha spiegato un portavoce della Guardia costiera americana. Ovviamente le ricerche si estenderanno anche ai corpi delle cinque vittime che erano a bordo ma la possibilità di trovarli appare molto remota. "Si tratta di un ambiente incredibilmente spietato laggiù sul fondo del mare, un ambiente davvero complesso, continueremo a cercare ma al momento non ho una risposta su quali siano le prospettive" ha ammesso infatti il comandante riferendosi alla possibilità di rinvenire i cinque corpi delle vittime.