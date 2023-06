L’ira della famiglia di Hamish Harding, morto nel sottomarino Titan: “Allarme lanciato tardi” L’ira della cugina di Hamish Harding, il miliardario britannico morto a bordo del sottomarino Titan, contro la OceanGate Explorations: “Hanno atteso otto ore da quando si sono interrotte le comunicazione con il Titan prima di chiedere aiuto”.

A cura di Ida Artiaco

Hamish Harding (Immagine da Facebook).

OceanGate Explorations avrebbe aspettato 8 ore prima di lanciare l'allarme dopo la scomparsa di Titan, il sottomarino in esplorazione nell'area di affondamento del Titanic, nell'Oceano Altlantico, che ieri è stato confermato sia "imploso in maniera catastrofica", provocando la morte dei cinque passeggeri all'interno: Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet.

Proprio la famiglia di una delle cinque vittime, il miliardario 58enne Hamish Harding, ha puntato il dito contro la società che ha organizzato la spedizione, la OceanGate Explorations, la quale avrebbe lanciato troppo tardi l'allarme, ritardando in questo modo le ricerche del sommergibile. "Hanno atteso otto ore da quando si sono interrotte le comunicazione con il Titan prima di chiedere aiuto", ha dichiarato Kathleen Cosnett, cugina di Harding.

A quanto pare è il sottomarino si è immerso nell'Oceano domenica intorno alle 13:00 ora del Regno Unito, a circa 400 miglia a sud-est di St John's, a Terranova, Canada, nell'area dell'affondamento del Titanic. Alle 14:45 Titan ha perso il contatto con la sua nave madre, la Polar Prince. Ma non ne è stata segnalata la scomparsa alla Guardia Costiera degli Stati Uniti fino alle 22:40.

Raccontano al Daily Mail i residenti di St. John’s, la cittadina sulla costa: "Sapevamo che non sarebbero tornati, una cosa del genere non sarebbe mai dovuta succedere". In verità, la sequenza temporale della tragedia consumatasi a bordo del sommergibile deve ancora essere indagata, per questo anche oggi continuano le ricerche di prove e informazioni per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Addirittura, riportano i media Usa, citando un alto funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo, la Marina Usa avrebbe rilevato una "anomalia" coerente con una implosione o esplosione già domenica, giorno della scomparsa del Titan.

Hamish Harding era uno dei passeggeri morti a bordo del sottomarino. Cittadino britannico, gestiva Action Aviation, società concessionaria di jet privati con sede a Dubai. Quella verso il relitto del Titanic non è la prima missione esplorativa che compiva nella sua vita. Ha visitato il Polo Sud più volte ed è anche andato nello spazio nel 2022 a bordo del quinto volo con equipaggio umano di Blue Origin. È anche detentore di tre Guinness dei Primati, incluso quello per il tempo più lungo trascorso nell'oceano durante un'immersione nella parte più profonda della Fossa delle Marianne.