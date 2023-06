La zia di Suleman, il 19enne morto nel sottomarino Titan: “Era terrorizzato, ci è andato per il papà” Azmeh Dawood, la zia di Suleman Dawood, il 19enne morto nel sottomarino Titan insieme al papà e ad altri 3 passeggeri: “Mio fratello era ossessionato dal Titanic e mio nipote ha fatto quel viaggio per lui ma era terrorizzato”.

A cura di Ida Artiaco

"Suleman era terrorizzato e non era molto in vena di fare quella spedizione, ma acconsentito solo perché era importante per il padre". A parlare è Azmeh Dawood, la zia di Suleman Dawood, il 19enne morto nel sottomarino Titan, distrutto a causa di una "catastrofica implosione" durante una escursione nell'area dell'affondamento del Titanic, nell'Oceano Atlantico, insieme al padre, il miliardario Shahzada Dawood, e ad altri tre passeggeri, il Ceo Stockton Rush, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet".

Parlando al telefono da Amsterdam, dove vive, con l'emittente Usa Nbc News, poche ore prima che venissero ritrovati i rottami del sommergibile, la donna ha ricordato come il nipote fosse preoccupato per quella missione, che aveva acconsentito a fare solo per il papà, "ossessionato" dal Titanic. Il viaggio, per altro, era stato programmato per lo scorso weekend, quando nel mondo anglosassone si celebra la festa del papà: un motivo in più per fare quell'esperienza insieme al genitore.

"Mi sento come se fossi stata catturata in un film dell'orrore. Personalmente ho trovato un po' difficile respirare pensando a loro due intrappolati sul fondo dell'Oceano", ha continuato Azmeh, sorella maggiore di Shahzada, entrambi rampolli di una delle dinastie più importanti del Pakistan. L'omonimo impero commerciale della famiglia, Dawood Hercules Corp., ha investimenti nell'agricoltura, nel settore sanitario e in altre industrie.

Shahzada Dawood, 48, (con la moglie Christine)

Il fratello, anche lui tra le vittime della tragedia del Titan, era il vicepresidente della Engro Corporation con sede a Karachi e consigliere del Prince's Trust International, un'organizzazione di beneficenza fondata dal re Carlo III.

I due fratelli negli ultimi anni si erano un po' allontanati. Ad Azmeh è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva primaria nel 2014. Lei e suo marito hanno deciso di trasferirsi dall'Inghilterra ad Amsterdam in modo da avere più facile accesso alla cannabis terapeutica. Ma alcuni membri della famiglia, incluso Shahzada, hanno disapprovato questa scelta, così hanno cominciato ad avere meno rapporti. Ma è sempre rimasta vicino al nipote Suleman.