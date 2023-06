Come funzionano i viaggi sottomarini al relitto del Titanic di Ocean Gate Expeditions Il sommergibile della OceanGate Expeditions è disperso a quasi 4mila metri: l’azienda per 250mila dollari (a persona) organizza immersioni per ammirare ciò che resta del relitto del transatlantico Titanic, affondato oltre 110 anni fa.

A cura di Biagio Chiariello

Scienziati all’interno del sommergibile Titan che guardano attraverso l’oblò a prua del Titanic durante la ’Titanic Survey Expedition’ del 2021.

La Guardia Costiera di Boston ha comunicato che un sottomarino turistico della Ocean Gate Expeditions è stato dato per disperso durante una visita a ciò che resta del Titanic. A bordo ci sarebbero 5 persone.

L'azienda è specializzata da anni nell’esplorazione dei fondali oceanici e da qualche anno offre immersioni della durata di 8 giorni al costo di 250.000 dollari a persona per visitare il relitto più famoso al mondo, che dal 1912 è inabissato al largo dell’isola di Terranova, a circa 3800 metri di profondità: è molto ragionevole pensare che lo stesso valga per il mezzo scomparso.

I viaggi sottomarini di Ocean Gate Expeditions

Negli ultimi anni, la Ocean Gate ha trasformato il Titanic in una sorta di attrazione turistica. Lo ha fatto però col tempo inviando vari sommergibili con equipaggio a dare un'occhiata negli abissi al transatlantico di lusso.

Tutto è cominciato nel 2010 quando il ceo Stockton Rush – con una formazione da ingegnere aerospaziale e il sogno di diventare astronauta – ha capito che poteva esserci una analogia tra la frontiera spaziale e quella delle profondità marine:

Quello che volevo fare con l'azienda era spostare l'ago della bilancia, far appassionare le persone all'oceano e scoprire cosa c'è laggiù".

Se ci sono centinaia di persone disposte a spendere centinaia di migliaia di euro per andare nello spazio, ce ne saranno altrettante disposta a visitare gli abissi.

Ocean Gate ha già organizzato immersioni nell'Hudson Canyon, al largo della costa di New York. E in programma ci sono le ricerche di relitti sottomarini negli abissi al largo della costa di Rhode Island e non solo.

Il viaggio in sommergibile verso il relitto del Titanic

Il 15 aprile 1912 il Titanic è naufragato durante il suo viaggio inaugurale. Oltre 110 anni dopo grazie al sottomarino Titan è possibile dunque visitarne il relitto.

La OceanGate Expeditions ha organizzato questa missione con un doppio scopo: monitorare il livello di corrosione della struttura per fornire dati scientifici utili alle ricerche su altri relitti, ma allo stesso tempo raccogliere materiale da utilizzare in film, docuserie e videogames e mostrare al mondo le prime immagini. L’età dei passeggeri varia dai 28 ai 72 anni, in gran parte arrivano da Usa e Regno Unito, qualcuno da Australia, Canada e Germania.

L'azienda ha iniziato a portare piccoli equipaggi di "scienziati-cittadini" nelle profondità dell'Oceano per un mini sottomarino due anni fa (‘Titanic Survey Expedition') al costo di $ 125.000 a persona. Ora il prezzo di un viaggio è raddoppiato.

Quanto costa e quanto dura il viaggio a 3800 m di profondità

Il costo per la spedizione è di circa 250mila dollari per persona (circa 228mila euro), che lo rende un turismo adatto solo a persone estremamente facoltose – oltre che coraggiose.

Il sistema Inmarsat per OceanGate

Il programma prevede un viaggio di circa quaranta ore per arrivare nel punto dove il Titanic a quasi 4mila metri di profondità.

Le immersioni saranno fatte utilizzando il sommergibile Titan, in fibra di carbonio, in grado di sopportare la forte pressione in profondità. A ogni viaggio parteciperanno dalle 5 alle 6 persone che, attraverso la prua, trasparente e sferica, potranno vedere il relitto.

Novanta minuti per la discesa, tre ore per la perlustrazione e altri novanta minuti per la risalita.