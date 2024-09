video suggerito

L’inchiesta sull’incidente del sommergibile Titan: emersi oltre 100 problemi avvenuti prima dell’implosione Prima che avvenisse l’implosione del sommergibile Titan nel 2023, nella quale hanno perso la vita cinque persone, si sarebbero verificati oltre 100 problemi. Gli investigatori hanno rivelato che il sottomarino avrebbe avuto più di 100 criticità duranti i test che hanno preceduto l’ultimo viaggio, tra cui 70 alle apparecchiature nel 2021 e 48 nel 2022. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sommergibile Titan

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'implosione del sottomarino Titan ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima che avvenisse l'implosione del sommergibile Titan nel 2023, nella quale hanno perso la vita cinque persone, si sarebbero verificati oltre 100 problemi.

Durante un'udienza pubblica avvenuta ieri, lunedì 16 settembre, gli investigatori hanno rivelato che il Titan avrebbe avuto più di 100 criticità duranti i test che hanno preceduto l'ultimo viaggio, tra cui 70 problemi alle apparecchiature nel 2021 e 48 nel 2022, come riporta il New York Times.

Tony Nissen, l'ex direttore tecnico di OceanGate, ha raccontato che ogni volta che lui o altri membri dello staff tentavano di parlare della questione con il CEO Stockton Rush, una delle vittime dell'implosione, questo liquidava le loro preoccupazioni dopo accese discussioni.

"La maggior parte delle persone avrebbe fatto marcia indietro", ha detto Nissen agli investigatori. "Mentre Stockton combatteva per ciò che voleva e non avrebbe ceduto di un millimetro", ha aggiunto.

Il sommergibile Titan

Nissen ha rivelato che, quando è stato assunto per la prima volta da Stockton nel 2016, non sapeva che gli sarebbe stato assegnato il compito di sviluppare un sommergibile per raggiungere le profondità del Titanic, aggiungendo che all'epoca lavoravano solo una decina di persone per OceanGate, la società privata statunitense che gestiva il sommergibile.

L'ingegnere ha aggiunto che, durante una missione di prova nel 2018, il Titan era stato colpito da un fulmine che probabilmente ne aveva compromesso lo scafo. Dopo aver smontato l'imbarcazione e aver avvisato Stockton del problema, il CEO aveva detto che lo scafo non era incluso nelle riparazioni in quel momento, ha spiegato Nissen.

L'ingegnere ha dichiarato inoltre di essere stato licenziato nel giugno 2019 perché si era rifiutato di approvare una spedizione che sarebbe dovuta avvenire il mese successivo e che aveva detto a Stockton che lo scafo non doveva essere utilizzato.

Gli investigatori hanno scoperto anche che un mese prima dell'ultima immersione nel 2023 il sommergibile era stato sottoposto a un test di un paio di giorni ed era stato ritrovato “parzialmente affondato” dopo una notte di mare mosso, riferisce sempre il NYT.

Il relitto del Titanic

Le rivelazioni sono le prime che emergono da una serie di colloquio con 10 ex dipendenti di OceanGate e altri 14 testimoni che dovranno testimoniare davanti alla Guardia Costiera in merito all'implosione del Titan. Questo servirà a "ricostruire i fatti relativi all'incidente nel tentativo di prevenire tragedie simili in futuro", ha affermato la Guardia Costiera in una nota.

Di recente, sono emerse le ultime parole dell’equipaggio del Titan. In base alle ricostruzioni sappiamo che l'ultima frase dell’equipaggio sentita dal personale di supporto è stata “Qui va tutto bene” (nella versione originale, “All good here”).

Le udienze si concentreranno sul controllo esercitato da Stockton e OceanGate, accusate di aver eluso le norme di sicurezza, e le preoccupazioni emerse durante lo sviluppo del sottomarino Titan per le escursioni in acque profonde come quelle dove si trova il relitto del Titan.

Oltre a Stockton, nell'implosione morirono l'avventuriero britannico Hamish Harding, l'esploratore francese Paul-Henri Nargeolet e Shahzada e Suleman Dawood, padre e figlio. Lunedì hanno testimoniato anche l'ex direttrice finanziaria di OceanGates, Bonnie Carl, e l'ex appaltatore Tym Catterson.

Le vittime a bordo del Titan.

Anche Carl ha confermato le parole di Nissen, ribadendo che Rush aveva il controllo totale della società: "Si poteva discutere, ma alla fine tutte le decisioni venivano prese da Stockton", ha dichiarato.